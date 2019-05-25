中職／開季少見小低潮　陳晨威：疲勞身體遲鈍



▲陳晨威。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／新莊報導

Lamigo桃猿新秀陳晨威開季至今打擊狀況穩定，但近期本季首度連續3場沒安打，陳晨威認為，稍微有點疲勞感，動作與身體比較遲鈍。

今年開季陳晨威打擊表現穩定，25日賽前出賽37場，160個打數擊出52支安打，打擊率0.325，本季從來沒有連續2場沒安打，近3戰10打數沒有安打，但依舊排在桃猿先發打線。

陳晨威表示，可能有點疲勞，上禮拜感覺都還好，但這禮拜打擊感覺有點跑掉，動作與身體比較遲鈍，學長與教練都有給他鼓勵，以前業餘沒有這麼密集的比賽，長久的比賽一定難免會遇到小低潮，不會看太重，沒有人是不會累。

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陳晨威表示，透過比賽調適自己的身體狀況，動作沒有問題，可能擊球節奏太慢或是太快，不過至少這幾場還是有保送，不要連選球都沒有，不要太心急或是盲目揮棒。

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