中職／沒讓陳仕朋完投　陳連宏：後面還有投手



▲富邦悍將投手陳仕朋。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將25日7比1打敗Lamigo桃猿，富邦打下5連勝，富邦左投陳仕朋先發8局失1分非自責分，但第9局沒讓陳仕朋續投，賽後富邦總教練陳連宏表示，後面還有投手。

此役陳仕朋先發8局，用了98球，64個好球，被擊出5支安打，送出6次三振，沒有任何四死球，失掉1分非自責分，拿下個人本季第4勝，獲選單場MVP。

陳連宏表示，今天陳仕朋球路的尾勁很好，只有第6局遇到危機，但今天已經控制得很好，球的進壘角度有進步，陳仕朋的揮臂動作算短，球路不是很容易去看，也不容易掌握，今天陳仕朋投完8局就換投，陳連宏表示，已經失1分，後面還有投手。

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此外，富邦拿下5連勝，陳連宏表示，最近打擊狀況順，沒有特別改變什麼，還是做好自己的事情，打好每一場，能掌握的就掌握好。

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