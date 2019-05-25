華南盃少棒／台中狂轟18安震撼南投　睽違3年再闖冠軍戰

▲2019華南盃少棒，台中市挺進冠軍戰。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

2019華南盃少棒進入4強賽，25日首戰由B組敗部冠軍台中市對上A組勝部冠軍南投縣，首局上就頻頻敲安灌進6分，第二局更拿下9分，四局就以19比2奪勝，繼2016年後再度挺進冠軍戰。

台中市賽前就對本次華南盃相當有信心，雖然第二戰不敵桃園，但在敗部一路打上來，24日又擊敗台東縣挺進4強，面對早早就晉級的南投縣，上半場先攻就獲得2保送加上頻頻敲安，還有南投發生守備失誤，先灌進6分。

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▲王奕翔。（圖／記者顏如玉攝）



下半局南投在先發王奕翔壓制下，僅卡里路曼格格敲安，第二局也沒有失分，登板1.2局僅被敲1安，二局上台中又攻下9分，雖然四局下南投把握台中換上郭宸安登板連敲3安攻下2分，仍難挽回大局，以17分大比分差吞敗。

▲郭宸安。（圖／記者顏如玉攝）



賽後總教練劉睿成表示，因為忠孝、力行國小的小朋友曾經對過南投，所以特別問球員們以了解狀況，再加上已經進入4強，「之前球員都會悶悶的，但今天這場已經達標了，也放開來打，一局上就攻下6分，給投手信心繳出好投，接下來就全力搶下冠軍。」

▲郭勇志現身看兒子郭宸安比賽。（圖／記者顏如玉攝）