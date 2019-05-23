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華南盃少棒／林楷恩英雄命！　首度代打就敲追平安助勝新北

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▲2019華南盃少棒，新北市，林楷恩。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南盃少棒，新北市林楷恩代打建功。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

新北市在23日敗部賽面對台南市，靠著代打林楷恩在六局下2出局情況下敲出追平安，再獲得再見保送，最終以7比6驚險奪勝，總教練張耀騰談及子弟兵，直言林楷恩進步很多，也把握住機會建功，有望為自己爭取更多上場機會。

新北市與台南市之戰打得膠著，新北一路領先到六局上，卻被台南反超2分，關鍵下半局新北沒有放棄，把握台南投手亂流獲得2保送，吳彥緯安打先攻下1分，接著台南故意四壞保送第一棒的江宗駿，想對決第二棒的代打、身高僅140公分的林楷恩，沒想到被敲出一支追平安打，也帶起新北反攻氣勢，最終在余硯誠選到再見保送後，以7比6驚險奪勝。

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▲2019華南盃少棒，新北市。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南盃少棒，新北市驚險擊敗台南市。（圖／記者顏如玉攝）

張耀騰表示，其實本來就知道對手會故意保送江宗駿，因為他打擊能力很強，只差1分的話當然對想對決個子較小的球員，「雖然林楷恩的身材條件在球場上比較吃虧，不過他下學期打球態度、精神都進步很多，變得很積極，加上原本的第二棒太過緊張，前一打席紅中球還站著被三振，所以也給其他球員上場試試。」

六局下2出局情況下突然被叫上場，林楷恩說，他只想著上場就把球打出去就好，「教練跟我說一好球之後第二顆可以做突襲短打，但我怕我點不好，就改成正常揮棒，打出去以後就很開心。」

林楷恩在本次華南盃少棒期間，有上場守備，但都還沒有先發打擊，這一場面對台南的比賽，首度上場代打就敲出關鍵安打，「這是我目前打過最重要的一支安打，我想爭取更多上場機會、當上國手！」，林楷恩表示，自己最喜歡的球員也是外野手陽岱鋼，希望未來自己能長高到180公分。

關鍵字： 2019華南盃少棒林楷恩新北市

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