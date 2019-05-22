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華南盃少棒／南投灌5分大局退高雄　隊史首進4強盼被看見

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▲2019華南盃少棒，南投縣。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南盃少棒，南投縣隊史首度首闖4強。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

2019華南盃少棒22日青年公園進行A組賽事，勝部最後一場由高雄市對上南投縣，雖然首局上高雄先攻下3分，但南投下半局串連安打回敬5分逆轉，接著後援蔡仲男守住高雄反攻，助隊以7比6奪勝，率先挺進冠軍戰。

南投縣總教練紀俊麟賽前就曾表示，沒有給孩子設定目標，就希望一場一場鼓勵孩子好好去面對，一直推著小球員前進，「南投以前在少棒比較少有機會進入國手，這次出來就很希望孩子被看見，讓他們能多見見大場面，成長也能快速一些。」

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▲2019華南盃少棒，南投縣，卡里路.曼格格。（圖／記者顏如玉攝）

▲南投縣開路先鋒卡里路．曼格格。（圖／記者顏如玉攝）

南投縣本次主打團體戰，首戰以4比2擊敗雲林縣，接著8比2擊敗台南市，22日面對打擊強勁的高雄，南投首局上就失掉3分，「那時候我跟球員說，我們先要分數，慢慢把分數要回來，球員心就安定了，而且我也總是要球員早點跟投手對決，不要等球數落後了才進攻，不管第幾棒都要積極攻擊。」

下半局南投打線也發威，單局5支安打加上高雄守備發生失誤攻下5分超前，接著二局開路先鋒卡里路．曼格格保送後，又靠著快腿盜壘、蔡仲男滾地球送回來1分，三局高雄習慣南投先發全叡的球路後，再靠著安打拿下2分。

▲2019華南盃少棒，南投縣，蔡仲男。（圖／記者顏如玉攝）

▲南投縣蔡仲男。（圖／記者顏如玉攝）

南投換上後援蔡仲男成功手下該局，接著壓制到六局上，雖然一度遇到亂流被敲安又保送、犧牲打攻回1分，所幸最後穩住陣腳，以滾地球解決最後一名打者，為南投守住勝利，成為第一支挺進4強的隊伍，也是南投縣隊史首度挺進4強，高雄則落入敗部賽。

而B組的勝部桃園市對上台東縣，雙方鏖戰8局延長後，最終桃園以8比7奪勝，同樣挺進4強，台東同樣落入敗部賽，仍有機會爭取4強。

▲2019華南盃少棒，南投縣。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 2019華南盃少棒高雄市南投縣4強

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