華南盃少棒／鄭哲安帶台南後段棒次發威　教頭欣慰打團體戰

▲2019華南盃少棒，台南市鄭哲安。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

台南市21日不敵南投縣落入敗部戰，22日面對新竹市，打擊後段棒次發威，整場敲出9安以9比3奪勝，總教練劉澔澤表示，今天就是打團體戰，「棒球真的不是靠一兩個明星球員就打得起來，前段棒次很突出，但後段今天也不遑多讓。」

台南市前役以2比8不敵南投市落入敗部賽，面對新竹市，台南市後段棒次在三局2出局情況下發起攻勢，鄭哲安、蔡東豐、朱耘樂、簡雷奇接連敲安，單局灌進單局灌進4分，四局同樣也是2出局開始進攻，連三安攻下2分，同時台南後援投手許哲源登板5.2局被敲4安僅失1分成功守住，最終台南以9比3奪勝。

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▲台南市朱耘樂。（圖／記者顏如玉攝）



賽後劉澔澤感嘆，棒球真的是沒辦法靠一兩個明星球員，「團體賽不是只靠前段棒次，後段棒次適時的支援也很重要，大家互相幫忙，可以說我們今天會拿下勝利，是後段棒次的功勞也不為過。」

不久前的謝國城盃，台南市就曾碰上新竹市，當時就知道江禮恩是側投投手，「所以我們小朋友一開始遇到，也不會被不一樣的出手點迷惑。」

▲新竹市側投江禮恩。（圖／記者顏如玉攝）



劉澔澤點出，像今天兩次二出局都打出安打的鄭哲安、或是埋伏在第九棒、今天三次打席三支安打的簡雷奇都表現不錯，「尤其簡雷奇是『小辣椒』，個頭小但在後面打擊率、上壘率都不錯，今天他們都有表現出來，覺得蠻欣慰的，也希望他們被看到。」

對於自己的表現，身高150公分的鄭哲安表示就是平常心去打，就算是兩出局也不會想太多，只希望把壘上跑者送回來，小學三年級時為了打棒球轉學來協進，鄭哲安說他最喜歡的球員就是兄弟的王威晨，「因為他跑很快很厲害！」

▲許哲源。（圖／記者顏如玉攝）