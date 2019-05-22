華南盃少棒／小三就從綠島轉來台東　陳宸杰回穩拚國手

▲2019華南盃少棒，台東縣陳宸杰。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

台東縣21日在華南盃少棒面對新竹縣，落後3分的情況下，靠著第二棒的陳宸杰敲出一支2分打點安打逆轉，最終以4比3奪勝，總教練莊獻祥說，陳宸杰為了國手夢，特別從綠島轉到豐田，不過也因為太急了，前兩場都打不好，今天才稍微恢復穩定。

陳宸杰一直都是豐田穩定的打者，就算是低潮期，也能在比賽貢獻一支安打，且作戰能力也強，能有效執行戰術，莊獻祥說，畢竟他小學三年級就為了打棒球，從綠島轉學來到豐田，相對比較成熟獨立。

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不過，同樣從綠島轉來豐田的隊友陳世展，在TOTO盃後就被選入國手，也讓陳宸杰既羨慕又緊張，莊獻祥說，「他轉學來就是為了當國手，但陳世展比他慢轉來都做到了，他覺得他也可以，但就是太急了，前兩場比賽他就給自己很大的壓力。」

▲陳世展選進小馬代表隊。（圖／記者顏如玉攝）



也因為心太急，陳宸杰的打擊動作稍微跑掉，「我就跟他說，不要想太多，照平常打就好，反正最差就是像之前那樣兩次打擊、兩次三振，只要輕鬆打，不要太用力、不要想當英雄、打全壘打，他太想讓人家看到。」，經過教練調整，陳宸杰終於在對上新竹縣之戰回穩，貢獻2支安打、3分打點，成為球隊逆轉勝的英雄。

談及自己為什麼小三就想要轉學來豐田，陳宸杰說，之前看到有學長莊王泓斌為了打棒球也特別轉來，現在在東體打青少棒，「我也想要打棒球、也想選國手，所以也轉來，現在更努力想要達到這個目標。」

▲陳宸杰。（圖／記者顏如玉攝）