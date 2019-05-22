華南盃少棒／雲林鍾亦恩軟聯後再完封　最愛菊池雄星控球強

▲2019華南盃少棒，雲林縣鍾亦恩。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

去年挺進華南盃少棒4強的雲林縣，21日面對嘉義縣時，靠著先發投手鍾亦恩6局用64球送出5K僅被敲1安無失分下，以4比0奪勝，可惜22日最終不敵新北市無緣再進一步，華南盃劃上句點，總教練張裕耀表示，希望能藉由這些比賽，讓球員回去後再慢慢成長，未來有機會再站上國際舞台。

雲林縣本次首戰在18日以2比4不敵南投縣落入敗部賽，19日輪空一天，20日又因雨延賽一天，剛好也給雲林縣時間集訓，張裕耀坦言，之前沒有時間聚再一起訓練，剛好也趁著這一天，教練團一起調整選手狀況。

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因為有前一天的調整，雲林縣在21日面對嘉義縣時，整體表現比之前還要好，先發投手鍾亦恩也相當穩定，六局僅用64球送出5K、僅被敲1安，沒有任何保送，打線也給力，三局先有許祐愷、林克謙接連敲安，再靠對手暴投拿下2分，接著五、六局各拿下1分，最終就以4比0奪勝，張裕耀說，「這一場奪勝，是全部教練團和小孩的功勞。」

此役表現最亮眼的，就是拿下完封勝的鍾亦恩，大賽經驗豐富的他其實三年級就加入球隊，四年級開始跟著學長到處征戰，因此也不會怯場、不會緊張，之前台彩盃還曾經率隊擊敗強敵桃園市，全國軟式聯賽也曾用61球六局完封桃園新坡國小。

▲2019華南盃少棒賽前，鍾亦恩就被教練點名為主力。（圖／球隊提供）



華南盃是第二度完封對手，鍾亦恩開心地說，沒有想到會投這麼好，教練、爸爸賽後都特別鼓勵他，也讓他增添不少信心，更喜歡投球，「我的偶像是菊池熊星，因為他球速很快，控球也不錯，之前玩電動注意到他以後，爸爸也有帶我們去日本看職棒，有看到他！」

▲鍾亦恩也能勝任外野手。（圖／記者顏如玉攝）



談及子弟兵鍾亦恩，張裕耀說他本來就是控球很穩的投手，且牽制是他的優勢，是陣中主戰投手，「而且他爸爸以前就是文昌國小第一屆棒球隊的隊員，現任校長是他爸爸當時的教練，他爸爸現在也相當支持球隊，鍾亦恩的弟弟鍾亦軒之前軟式聯賽也有上場過，表現也不錯。」

可惜雲林縣22日面對新北市，沒有較為出色的投手能用，整場被轟12安包括一支陽春砲，最終四局就遭到0比15扣倒淘汰，張裕耀表示，本次因為文昌的幾位主力包括蔡博仲、潘書緯等人都因超齡無法參賽，戰力有落差，「但也希望藉由這些比賽磨練小朋友，回去後能越打越好，其中也有幾位球員明年還能再來拼。」，而鍾亦恩也表示，回去後要繼續努力，以爭取國手為目標，U12沒中還有U15！

▲鍾亦恩。（圖／記者顏如玉攝）