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華南盃少棒／余硯誠選到再見保送！　新北退台南再戰高雄

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▲2019華南盃少棒，新北市。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南盃少棒，新北市驚險擊敗台南市。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

新北市在23日敗部賽面對台南市，首局就靠著安打保送拿下3分一路領先，雖然台南市在六局上灌3分超前，但下半場投手亂流連連保送，新北靠著代打林楷恩敲追平安，最終再獲得再見保送，以7比6驚險奪勝，總教練張耀騰笑說，這場勝利有點像是「撿到的」。

新北市去年在華南盃少棒拿下亞軍，今年因為和軟式聯賽賽程相近，沒有什麼集訓時間，張耀騰說，其實也不太能抓準孩子的狀態，只能靠著一場場比賽去調整，新北市這次先擊敗基隆市，接著不敵高雄市落入敗部。

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22日擊敗雲林縣後，23日面對台南市，首局就靠著安打、保送攻下3分，三局對手守備失誤再攻1分，四局台南市保送、安打追回2分，新北領先到六局上，台南背水一戰的情況下展開攻勢，安打、保送，陳楷翔一棒敲回追平分，接著安俊佑靠著投手暴投跑回超前分，蔡東豐再一支二壘安打，單局拿下3分超前。

▲2019華南盃少棒，台南市，陳楷翔。（圖／記者顏如玉攝）

▲台南市陳楷翔。（圖／記者顏如玉攝）

新北沒有放棄，下半局把握台南投手亂流保送安打先攻下1分，接著又換上代打林楷恩，一棒回敬追平分，最終余硯誠選到再見保送，新北以7比6驚險奪勝。

▲2019華南盃少棒，新北市，林楷恩。（圖／記者顏如玉攝）

▲林楷恩代打建功。（圖／記者顏如玉攝）

張耀騰坦言，這場比賽有點像是「撿來的」，「因為我們今天攻擊沒有做好，沒把分數拉開就很容易被對方追上，而且我們這場本來不想用到比較突出的投手，因為這樣下一場對高雄才有機會贏，但後面為了守住勝利，就必須把本來想要保留的投手用上。」

▲2019華南盃少棒，新北市，余硯誠。（圖／記者顏如玉攝）

▲余硯誠本來是新北市要留到下一場的投手。（圖／記者顏如玉攝）

而會在關鍵時刻換上代打林楷恩，張耀騰表示因為他態度精神都進步很多，加上原本第二棒的陳杰睿太過緊張，「所以也給其他球員機會，他們想要就會把握好機會。」，最終林楷恩也不負眾望，敲出追平安帶起全隊士氣，最終以1分之差險勝。

新北下一場將再度對上高雄市，雙方小組賽相遇新北以2比5吞敗。

▲2019華南盃少棒，台南市，朱耘樂。（圖／記者顏如玉攝）

▲台南市靠著朱耘樂壓制4.1局送出7K僅失1分，但接替的投手壓不住吞敗。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 2019華南盃少棒新北市台南市

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