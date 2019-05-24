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華南盃少棒／新北心態要加強　教頭點名江宗駿有望入U12

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▲2019華南盃少棒，新北市。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南盃少棒，新北市無緣4強。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

去年在華南盃少棒拿下亞軍的新北市，24日面對高雄市，最終以2比7吞敗無緣闖進4強，教練張耀騰賽後無奈地說，小朋友心態還需要再做調適，這次集訓時間短，面對張力大的場面就容易很緊張，「整個陣容我認為江宗駿還是最有機會被選進U12。」

新北市本次以汐止國小為主體，再搭配新埔、土城、忠義、光華、成功，總共6所學校，張耀騰說，其中汐止、忠義都是將主力放在軟式聯賽，但比完後緊接著華南盃，集訓時間不多，「賽前我們投手只練過一次，但要知道每位選手的狀況，至少要練三次我才能心裡有底。」

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因此，新北市只能透過以賽養賽的方式，來了解各選手的狀況，但首戰本來要面對基隆市，卻因對手沒有身分證不戰而勝，打亂調度及調整，第二戰直接面對實力較強的高雄市，最終新北以2比5吞敗。

落入敗部賽後，新北先後擊敗雲林縣、台南市，進入敗部冠軍戰再度面對高雄，卻遭到許子承五局壓制，最終以2比7吞敗，無緣挺進4強，張耀騰賽後表示，「小朋友的心態還需要調整，面對大比賽嘴唇就發白，緊張到不行，腦筋一片空白自然拿不出好表現，這也是我們回去要加強的地方。」

不過，張耀騰還是特別點名的陣中的四拍子好手江宗駿，認為他擠進U12名單不是問題，「這幾場表現下來，投球內容不錯，攻、守、跑壘速度也都很好，每場都有表現，蠻有機會選進國手。」

▲2019華南盃少棒，新北市，江宗駿。（圖／記者顏如玉攝）

▲江宗駿。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 2019華南盃少棒新北市江宗駿

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