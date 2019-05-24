華南盃少棒／偶像是爸爸許閔嵐　許子承差點完投拼首度國手

▲2019華南盃少棒，高雄市主戰投手許子承。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

高雄市在華南盃少棒賽前就將目標定在奪冠，24日敗部最後一戰面對台東，靠著主戰投手「許閔嵐之子」許子承五局好投壓制台東打線，最終以7比2奪勝，總教練顏盟展說，許子承控球點很好，是高雄市數一數二的好手。

許子承先前在小組賽對決新北市時，就曾中繼2.1局僅被敲2安失1分，如今再度交手，高雄市直接讓許子承先發登板，前五局有效壓制，僅被敲出4支零星安打沒有失分，不過六局開始體力不支影響控球，先是被轟出一發陽春砲，接著又被敲安，在達到球數限制下退場。

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▲高雄市鄭丞傑。（圖／記者顏如玉攝）



接替的鄭丞傑，也是小組賽曾經壓制新北市的投手，當時他先發上場3局被敲2安失1分，今後援登板成功解決後三棒打者，為高雄市守住7比2勝利。

許子承為前兄弟教練許閔嵐(現名為許駿昇)之子，先前在徐生明盃、謝國城盃時，他都有好表現，來到華南盃也不遑多讓，此役除了投球精彩外，打擊也貢獻2安2打點，顏盟展表示，許子承的控球點很好，「雖然今天壞球比較多，但關鍵時都投很好，對對手產生壓製作用，打擊也有發揮，讓隊友可以安心，是今天贏球的關鍵。」

談到今天表現，許子承坦言本來想要完投，但因為球數打限制只能退場，有點可惜，不過今天打擊表現不錯，他也比較喜歡打擊，希望能在這次盃賽中拼首度選上國手，另外他也提到，平時爸爸也會稍微指點他投球、打擊技巧，不過他除了視爸爸為偶像之外，同時也很喜歡打擊很好的「大王」王柏融，「因為打擊強。」

▲許子承。（圖／記者顏如玉攝）