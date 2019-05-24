華南盃少棒／許子承5局封鎖　高雄再退新北闖4強

▲新北市許子承5局好投。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

高雄市24日在華南盃少棒敗部賽最後一戰面對新北市，靠著許子承五局封鎖，以及打線在五局下連敲5安拿下5分，最終以7比2再度擊敗新北市，拿下最後一張4強門票，總教練顏盟展說，本次的目標就是拚冠，下一場對桃園也會鼓勵小朋友盡情表現。

高雄市和新北市在小組賽就曾相遇，當時高雄也是靠著許子承壓制，以5比2奪勝，如今再度交手，高雄直接將許子承放上先發，而他也不負教練所託，前五局僅被敲出4支零星安打沒有失分。

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▲2019華南盃少棒，高雄市五局進攻時有狗狗亂入。（圖／記者顏如玉攝）



高雄打線在一、四局都各拿下1分，五局更是把握新北投手不穩接連保送、安打攻下5分大局，不過六局上許子承開始投球不穩，先是被余硯誠轟出一發陽春砲，接著又被闕鈞宇敲安退場，所幸接替的鄭丞傑成功解決後三棒打者沒被超前，最終以7比2奪勝，繼2015年後再度挺進4強。

賽前高雄市就表示球員訓練狀態都不錯、投打俱佳，因此選拔賽目標當然是放在冠軍，顏盟展說，只是過程打得沒那麼輕鬆，「整體包含投打、選球、守備還是有狀況發生，穩定沒那麼好，我們回去會再提醒，還是一場一場去做。」

高雄市下一場將對上奪冠熱門桃園市，兩軍今年較少有機會碰頭，不過基本還是都有所了解，顏盟展說，「我們會鼓勵小朋友盡力去發揮，全力搶勝。」