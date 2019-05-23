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華南盃少棒／竹縣無緣連3年進4強　教頭點名這2人仍有望國手

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▲2019華南盃少棒，新竹縣。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南盃少棒，新竹縣遭到台中市淘汰。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

在全國軟式聯賽拿下冠軍，新竹縣關西國小休息一天緊接著來到華南盃少棒，可惜23日最終不敵台中市遭到淘汰，總教練紀諺廷說，其實大家都表現不錯，主要還是難以突破對方投手，「那我們就回去再練習，國中繼續加油。」

新竹縣近兩年在華南盃都能挺進4強，本次以關西國小為主體，再搭配中山、上舘、大同、六家國小，實力相當不錯，也有幾位如葉弘仁、羅際威等突出的選手，不過賽前紀諺廷就曾透露，投手戰力稍嫌不足是最大隱憂。

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新竹縣首戰擊敗台北市後，第二戰碰上台東卻遭到逆轉以3比4吞敗落入敗部，接著又16比0扣倒花蓮，23日面對台中市，首局就攻下3分，不過後面打者被台中中繼投手陳楷升、後援林丞佑壓制，僅羅際威敲出一安，台中又把握新竹投手亂流攻下5分大局，最終新竹縣無奈以3比9遭到淘汰。

結束華南盃賽事，紀諺廷總結選手表現認為整體都還不錯，有做到教練所要求的事，「但後面無法突破對方球路，就是我們技術不夠，輸贏本來就是一個過程，我們就回去再加油就好啦。」

▲2019華南盃少棒，新竹縣，羅際威。（圖／記者顏如玉攝）

▲羅際威。（圖／記者顏如玉攝）

新竹縣本次目標就是希望能出國手，紀諺廷點名葉弘仁、羅際威是他從六年級就緊盯的選手，兩人持續都有進步，「五年級就跟著學長比賽，六年級他們成為主力，實力都很不錯，是我覺得很有機會選進國手的球員。」

羅際威此役對台中市先發登板，雖然首局被敲一安，但靠著隊友雙殺守備讓對手三上三下，第二局也三上三下，不過第三局開始控球不穩，一上場就保送被教練換下場，打擊則貢獻2支安打2打點，也是面對台中左投林丞宥唯一敲安的選手，可惜隊友無法支援留下殘壘，也無法發起反攻吞敗。

打完軟式緊接著來比硬式，紀諺廷認為對小朋友的適應力是考驗以外，體力負荷也是一大問題，羅際威後來也是因為體力無法負荷而控球不穩，「不過他表現很不錯了。」

過去打樂樂棒被教練看到，羅際威在四年級暑假加入球隊，能投能打還能擔任捕手的他表示，自己最喜歡的選手就是同為捕手的林泓育，時常會看他比賽學習，羅際威坦言從謝國城盃、TOTO盃到現在，自己最大目標就是想選國手，「但教練要我不要想太多，平常心就好，如果真的沒選上不會失望，未來繼續拼。」

▲2019華南盃少棒，新竹縣，葉弘仁。（圖／記者顏如玉攝）

▲葉弘仁。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 2019華南盃少棒新竹縣羅際威葉弘仁

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