華南盃少棒／新北、台中勝出　24日爭最後2張4強門票

▲2019華南盃少棒，新北市擊敗台南市。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

2019華南盃少棒自18日起在台北青年公園、新生公園棒球場進行，20日因雨延賽一天後，23日賽程結束，敗部由新北市、台中市脫穎而出，將在24日分別與高雄市、台東縣爭奪最後2張4強門票。

本次華南盃少棒共有17支隊伍參賽，分為兩組先進行雙敗淘汰賽，A組有台南市、嘉義縣、雲林縣、南投縣、新北市、基隆市、高雄市、新竹市；B組有台中市、苗栗縣、金門縣、桃園市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、台北市及新竹縣。

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18日起進行各組小組賽，19日賽事結束後，苗栗縣先確定二連敗淘汰，20日因雨延賽，21日賽事結束，首度參賽的基隆市和金門縣都二連敗，和嘉義縣、屏東縣遭到淘汰，22日新竹市、雲林縣、台北市、花蓮縣淘汰。

23日賽程先有A組的新北市靠著林楷恩代打建功，以7比6淘汰台南市，接著B組的台中市則以9比3淘汰新竹縣。

24日賽程上午9點先有台東縣與台中市爭奪4強門票，兩軍小組賽沒有交手過，接著11點則是高雄市對上新北市，雙方之前在小組賽相遇，當時新北市以2比5不敵高雄。

▲2019華南盃少棒，台中市。（圖／記者顏如玉攝）