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華南盃少棒／蝴蝶球是重要武器　台中陳楷升3局強壓新竹縣

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▲2019華南盃少棒，台中市，陳楷升。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南盃少棒，台中市投打俱佳陳楷升。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

台中市落入華南盃少棒敗部，23日面對新竹縣，雖然首局就被攻下3分，但接下來靠著陳楷升3局強壓以及三局上打線發威灌進5分奠定勝基，最終以9比3奪勝，總教練劉睿成表示，這場能拿下，陳楷升真的是關鍵。

台中市在本次華南盃賽前，就曾表示陣中有謝國城盃拿下打點獎、全壘打獎的陳楷升，投打俱佳是陣中主力，「他今天在失3分的情況下接替登板，連三局沒有讓對手敲出安打、沒有失分，也守住一顆左外野的高飛球，沒讓對手灌進大局變成4比0，非常關鍵。」

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▲2019華南盃少棒，台中市，陳楷升。（圖／記者顏如玉攝）

▲陳楷升。（圖／記者顏如玉攝）

台中市今開局就被攻下3分，前兩局又被新竹縣先發羅際威壓制沒有得分，直到三局把握控球不穩開始猛攻，連連敲安拿下5分大局領先，下半局派出主戰投手陳楷升壓制，連三局都沒被敲安送出4K，僅有1保送上壘，後援的左投林丞宥也是2局送5K僅被敲1安無失分，最終為台中市守下勝利。

新竹縣教練紀諺廷坦言，台中後面兩位投手，中繼的陳楷升沒有對過、後援的林丞宥則是打不好，「林丞宥之前我們遇過被他完投六局只得1分，他應該是現在國內數一數二的左投，我們對他都打不好。」

▲2019華南盃少棒，台中市，林丞宥。（圖／記者顏如玉攝）

▲林丞宥實力連對手也肯定。（圖／記者顏如玉攝）

劉睿成點出，陳楷升可以說是台中拿下這場比賽的關鍵人物，他還透露，陳楷升六年級開始勤練「蝴蝶球」也是解決打者的重要武器，「他這顆球投得好，會掉得很快，對打者也會很重，是快速的二指蝴蝶球。」

陳楷升表示，自己會練蝴蝶球，是因為之前有一次和爸爸練習時，爸爸曾投這種球，「我很想學，我就跑去跟教練講，就開始練。」，從謝國城盃到TOTO杯，再到這次華南盃，陳楷升的目標就是希望選上國手，接下來對上台東將是搶下4強的關鍵，「我就是打擊打出來、守備首好，不會緊張！」

▲2019華南盃少棒，台中市。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南盃少棒，台中市下一戰面對台東縣。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 2019華南盃少棒蝴蝶球台中市陳楷升新竹縣

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