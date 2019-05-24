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華南盃少棒／陳柏宇、林丞宥壓制　台中雙左投鎖台東進4強

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▲2019華南盃少棒，台中市，林丞宥。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南盃少棒，台中市，林丞宥。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

華南盃少棒在桃園市、南投縣搶下4強門票後，24日台中市和台東縣、新北市和高雄市將爭奪最後2張，台中靠著兩左投壓制台東打擊，雖然在五局下一度遭追平，不過六局上靠著郭宸安敲追平安，並和吳承皓上演雙盜壘跑回超前分，最終以6比4奪勝挺進4強，總教練劉睿成表示，「又進一步了。」

台中市賽前就對本次華南盃相當有信心，雖然第二戰不敵桃園，但在敗部一路打上來，24日面對同樣輸給桃園的台東縣，派出左投的陳柏宇先發登板對決，劉睿成說，「他的直球不好打，我們就希望讓他來對付台東打擊，把分數壓力。」

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▲2019華南盃少棒，台中市，陳柏宇。（圖／記者顏如玉攝）

▲台中市陳柏宇。（圖／記者顏如玉攝）

陳柏宇上場2.1局被敲3安送出4保送失2分自責分，接替的林丞宥也是左投，登板3.2局被敲3安同樣失2分，不過打線在六局上發威，先有王奕翔敲安又盜壘，再靠著郭宸安敲安送回追平分，接著他和吳承皓雙盜壘成功跑回超前分，陳楷升又一支二壘安打，台中單局拿下3分奠定勝基，下半局台東有邱紹恩敲安、盜壘又靠暴投跑回1分，但難以挽回頹勢，最終只能無奈以2分之差吞敗。

▲2019華南盃少棒，台中市vs台東縣。（圖／記者顏如玉攝）

▲台東縣六局下僅追回1分。（圖／記者顏如玉攝）

台中市打線整齊，還有許多不錯的投手，戰力分佈平均，劉睿成賽前就喊出目標要奪冠，如今順利挺進4強，他淡定地說，「就是更進一步了。」，談及此役的關鍵選手，他先點出敲出追平安的郭勇志之子郭宸安，「安打又盜壘，腳程真的蠻快的，這次功不可沒。」

▲2019華南盃少棒，台中市，郭宸安。（圖／記者顏如玉攝）

▲郭宸安。（圖／記者顏如玉攝）

而後援登板的林丞宥也表現突出，「後面越丟越快，給隊友很多信心，」，不過林丞宥卻認為自己投得沒有很好，因為五、六局狀況很多分別被攻下1分，原本右投的他在小二後因為覺得左手投球更順手而改練左投，「左投右打」和別人特別不一樣。

林丞宥這次的目標很明確，就是要選中U12的國手，而他也透露自己最喜歡紅襪隊的普萊斯(David Price)，「因為控球和球速都很好。」

關鍵字： 2019華南盃少棒台中市台東縣

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