華南盃少棒／台東王佑恩手握犀利滑球　還場場敲安超穩定

▲2019華南盃少棒，台東縣王佑恩。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

原先設定目標要闖進華南盃少棒4強的台東縣，24日面對台中市，雖然王佑恩先發4局僅失3分好投，還貢獻出關鍵追平安，可惜接替投手無法擋住台中攻勢，最終以3比7吞敗，總教練莊獻祥說，王佑恩系列賽越打越進步，「本來今天設定給他完投，但他後來不舒服就提前下場。」

王佑恩在本次華南盃擔任外野手和投手，莊獻祥透露，但因為在外野時，王佑恩不會常常碰到球，容易專注力不夠，但在投球卻表現亮眼，「他對自己的滑球很有信心，很犀利，今天對決台中也多用這顆球解決打者。」

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王佑恩此役先發4局被敲7安失3分自責，原本設定要玩頭整場比賽，莊獻祥說，因為過去王佑恩對台中都投得不錯，「但今天他可能流汗太多，後來有點頭暈，就讓他先下場休息。」，王佑恩則說，當時覺得自己有點快中暑，腿有點站不住，只好先退場。

▲王佑恩一度敲出追平安可惜沒能逆轉。（圖／記者顏如玉攝）



雖然不再站上投手丘，王佑恩仍在打擊區作出貢獻，五局下敲出追平安打，莊獻祥表示，在這次系列賽，王佑恩場場都能敲安，打擊率很高很穩定，但他透露，其實王佑恩本來都排在後段棒次。

「原本王佑恩會因為求好心切而亂揮棒，好球壞球都揮，」莊獻祥說，「但後來越來越穩定進步，變得不容易解決，腳程也很快，所以我們就把他移到前面，而他也有所發揮，從對上花蓮，再到後來屏東、新竹縣、桃園市都有安打，這場也敲2安。」

對於自己打擊越來越好，王佑恩說，因為他有抓到投手節奏，每場比賽都會觀察投手再投入打擊，而且比起投手，他更喜歡打擊，最喜歡陳金鋒、陽岱鋼，因為他們打擊都很好，要向他們學習，未來持續拼上國手。