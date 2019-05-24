華南盃少棒／最後一刻都不放棄　台東無緣4強教練仍給讚

▲2019華南盃少棒，台東縣最終不敵台中市淘汰。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

2017年奪得華南盃少棒冠軍，取得U12世界盃組訓權的台東縣，原本今年設定至少挺進4強，給孩子更多選上國手的機會，可惜24日最終不敵台中市遭到淘汰，總教練莊獻祥談及表現，認為最後一場有拿出精神、態度，且緊咬比分到最後一刻都不放棄，已經相當滿意。

雖然不久前的TOTO盃台東縣奪冠帶走許多主力，但仍有許多實力不錯的選手，教練謝竣翔賽前就曾說，「我們還是會咬人的。」，台東縣也展現韌性，先後擊敗花蓮縣、新竹縣，但後來延長賽不敵桃園市落入敗部。

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24日面對台中市，台東縣派出王佑恩先發登板，但控球不穩送出觸身又被敲2安先失一分，所幸打線給力，下半場把握台中投手連3保送，敲安又高飛球送回2分超前，三、四局台東又各失1分遭反超退場。

▲台東縣先發王佑恩。（圖／記者顏如玉攝）



五局下王佑恩敲安送回1分追平，可惜打線沒能串連沒再得分，六局上台中又連連安打攻下3分奠定勝局，台東縣無力反攻，最終以2分之差吞敗。

沒能挺進4強，莊獻祥說，還是有點可惜，因為本來希望4強能給其他孩子更多選上國手的機會，「不過我們集訓時間不長，練習量不夠，小朋友緊張就容易失誤，能打到這裡已經可以了。」

且此役對上台中前，台東熱身就表現出精神、態度，莊獻祥認為，每個人的眼神都充滿鬥志，「我很喜歡這樣的感覺，小朋友到最後一刻都沒有放棄，已經表現很好了。」

▲台東縣。（圖／球隊提供）