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HVL／U18郭家銘抽筋還是要上場　瑞芳高工退華僑首闖決賽

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▲HVL高中排球聯賽，瑞芳高工男排，教練邱得全。（圖／高中排球聯賽大會提供）

▲HVL高中排球聯賽，瑞芳高工擊敗華僑高中隊史首闖決賽。（圖／高中排球聯賽大會提供）

記者顏如玉／台北報導

高中排球聯賽進入決賽階段，今年首度挺進4強的瑞芳高工面對華僑高中，靠著發小球戰術打亂對方節奏，再加上U18國手郭家銘不顧抽筋疼痛仍上場打下最後一球，最終瑞芳得以4比1(16比25、25比18、25比19、25比21)奪勝挺進冠軍戰。

瑞芳教練「光頭王」邱得全說，其實在複賽時他們就曾和華僑交手，當時遭到對方快攻殺翻，如今再相遇，「我們今天發球策略就是發小球給曾祥銘，阻斷他助跑的位置，因為我們發到後面去，他起來了我們擋不住，而我想高中也沒有什麼在練小球接發，所以就讓華僑整個亂掉。」

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▲HVL高中排球聯賽，瑞芳高工男排。（圖／高中排球聯賽大會提供）

▲U18國手郭家銘。（圖／高中排球聯賽大會提供）

瑞芳能取勝，另外還有郭家銘在最後一局24分領先時，即使抽筋仍要上場為球隊拼戰，「還好他最後一球打進來，要是拉鋸到第五局對我們不利，因為他也抽筋了。很感謝他即使受傷還是上場的精神，讓大家看見我們瑞芳精神就是永不放棄。」

即使抽筋仍要上場，瑞芳隊史首位被選進國家隊的U18國手郭家銘表示，當下其實只想著要趕快贏、想要為球隊拼下這一場勝利、帶起球隊士氣而已。

邱得全坦言，瑞芳的球員很矮小，其實賽前很多人都覺得他們會輸，就連他也不覺得會贏，「但我們充滿戰鬥力，我的球員們打出了精神，也讓外界看到瑞芳其實還有一支被遺忘的男排，不管接下來冠軍戰如何，我們能走到這裡，我們已經是冠軍，已經沒有壓力了。」

▲HVL高中排球聯賽，瑞芳高工男排，教練邱得全。（圖／高中排球聯賽大會提供）

▲瑞芳高工男排教練邱得全。（圖／高中排球聯賽大會提供）

▲HVL高中排球聯賽，瑞芳高工男排。（圖／高中排球聯賽大會提供）

關鍵字： HVLU18郭家銘瑞芳高工華僑高中
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