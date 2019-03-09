HVL／教頭自認危機處理還需加強　中山工商闖冠軍戰達標

▲高中排球聯賽，中山工商女排挺進冠軍戰。（圖／高中排球聯賽大會提供）



記者顏如玉／台北報導

HVL高中排球聯賽9日進行4強賽，面對隊史首度挺進4強的鶯歌工商，中山工商女排雖然在3節一度遭到對方反超，但最終仍穩住壓力，以25比20、25比21、25比22直落三取勝，賽後教練林靜怡表示，球員都有表現出訓練的東西，「倒是我自己在調度、危機處理方面還有更多要改進的地方，也算是給自己一次經驗。」

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▲中山工商小高一許菀芸表現出色。（圖／高中排球聯賽大會提供）



中山在4強面對鶯歌，於第三節一度面臨危機，遭到對手追到18分平手後還反超，所幸經過暫停過後中山找回狀態，連下多分要回領先，最終未失一局奪勝，林靜怡說，「球員多少都會有突發狀況，而教練的角色就是引導跟決策，我在第三節沒有處理得很好，也算是給自己一次很好的經驗。」

中山奪勝後，接下來將在冠軍戰面對挑戰三連霸的東山女排，林靜怡表示，回去會再透過訓練以及跟學生講觀念，把一一些不該失誤的失分撿回來，做小技術上的調整，「其實我們闖進冠亞軍已經達成最初設定的目標，接下來就要看球員的心態。」

冠軍戰面對東山高中，中山工商當然會有應對策略，林靜怡說，「但重點還是球員自己的心理素質部分，要有想要挑戰的心態，尤其是今年高三的選手，他們今年最後一場比賽，到底要拿第一還是第二，就看他們的企圖心了。」