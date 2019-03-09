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HVL／沒有體育班仍維持年年前八　景美女排善用秘密武器

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▲HVL高中排球聯賽，景美女中。（圖／高中排球聯賽大會提供

▲HVL高中排球聯賽，景美女中拿下第六名。（圖／高中排球聯賽大會提供）

記者顏如玉／台北報導

HVL高中排球聯賽進入決賽階段，景美女中今年再度闖進6強，可惜最終不敵內湖高中排名第六，但從96學年度起，沒有體育班的景美女中至今(107年)年年都能維持在前八名，教練林文傑說，其實就是要善用「情蒐」。

▲HVL高中排球聯賽，景美女中。（圖／高中排球聯賽大會提供

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▲景美女中教練林文傑。（圖／高中排球聯賽大會提供）

景美女中為升學學校，女排又沒有體育班，等於所有球員都分散在各班，平時要跟著一般生一起讀書，直到放學後才開始訓練，相比其他球隊來說練習時間不多，林文傑開玩笑說，「其他學校練球的時間長度是我們讀書的時間，他們讀書的時間才是我們練球的時間，所以必須要更有效的方式訓練。」

為了提供球員更有效率的方式，景美在6、7年前找來「情蒐系統」，林文傑透露，「我們有一個電腦的情蒐系統，比賽時都會在場邊做分析，然後第一時間傳給我們教練團，讓我們在下戰術時比較有效，賽後也能針對對手來做準備。」

林文傑說，他花非常多的時間在分析、觀察各個球隊教練的練習方式、戰術下達，以及各隊球員習性，「其實就像一般生的考前猜題一樣，我們就是提供球員更多資訊來做準備，做最有效的訓練。」

在聯賽中打進前八，就能給球員更多升學的保障，擁有保送甄試的資格，林文傑說，體育這條路很窄，若球員能就讀一般綜合大學，學習更多技能，未來就能有更多發展空間，「畢竟大學畢業就是要就業，不如給自己多一點選擇，不要侷限在排球。」

▲HVL高中排球聯賽，景美女中拿第六。（圖／取自HVL高中排球聯賽粉專）

▲HVL高中排球聯賽景美女中拿第六。（圖／取自HVL高中排球聯賽粉專）

關鍵字： HVL景美女中女排情蒐
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