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爵士宣布前最佳第6人報銷　躺平等準狀元？專家評雙方很搭

▲▼庫茲馬表態願與克拉克森一起替菲律賓男籃效力 。（圖／達志影像／美聯社）

▲爵士宣布前最佳第6人克拉克森提前報銷 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

早已放棄賽季的西區爐主爵士，今（28）日宣布陣中的前最佳第6人克拉克森（Jordan Clarkson）因左腳足底筋膜炎接受治療，本季提前「關機」。猶他也毫無意外在面對分區第2火箭一役，以11分差落敗，16勝58敗在全聯盟墊底，目前他們有14%的機率能抽中今年的狀元籤。

32歲的克拉克森本季深受傷勢困擾，出賽斷斷續續，僅打了37場比賽，不過他的得分能力依舊，場均能貢獻16.2分、3.7助攻和3.2籃板，三分命中率36.2%。在傷勢反覆與球隊目標轉向拚選秀順位之下，克拉克森近來出賽時間有限，爵士今日更直接宣布他因左腳足底筋膜炎正接受治療，本季提前報銷。

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克拉克森目前合約還剩1年價值1430萬美元，預計今夏他將再次成為交易傳聞中的熱門人選，畢竟不少球隊都對這位前「最佳第6人」的得分火力與即將到期的合約頗感興趣。

▲爵士克拉克森、塞克斯頓。（圖／路透）

▲爵士克拉克森本季深受傷病困擾。（圖／路透）

爵士本季早早就「躺平」，他們能否如願抽中狀元籤，迎來杜克天才弗拉格（Cooper Flagg）加盟，引起熱議。《CBS Sports》記者昆恩（Sam Quinn）撰文分析，猶他是弗拉格5個「理想落腳處」之一，主因是其高度可塑性的建隊藍圖與豐厚的資產彈性。

昆恩指出，爵士雖不像黃蜂擁有與弗拉格「時間線」匹配的潛力新星，也不若拓荒者有即戰力深度，但他們最大的優勢是靈活性與可操作空間，這是其他競爭球隊難以提供的。

猶他手握聯盟第2多的未來選秀權，僅次於雷霆，一旦有需要，可用以兌換符合弗拉格需求的隊友。同時，球隊操盤手安吉（Danny Ainge）也具備打造冠軍球隊的資歷，足以提供年輕狀元成長所需的保障。

▲▼杜克天才弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜克天才弗拉格幾乎確定是今年的NBA狀元。（圖／達志影像／美聯社）

昆恩形容，這種情境與2022年溫班亞瑪（Victor Wembanyama）加入馬刺的情況類似，關鍵在於「聰明的管理層」能帶來長遠成功。

至於現有前場人手方面，爵士目前已有馬卡南（Lauri Markkanen）、凱斯勒（Walker Kessler）與柯林斯（John Collins）3人把守先發位置，3人類型迥異並不衝突，反而為球隊提供「實驗空間」，以尋找最適合弗拉格的組合。

柯林斯的合約將於明年到期（若執行球員選項），為球隊操作留有彈性，馬卡南則可視情況進行價值轉換。

後場方面，雖尚未定案，但喬治（Keyonte George）與柯利爾（Isaiah Collier）都具備潛力，未來能否在競爭環境中穩定成長仍待觀察。不過爵士的「選秀資源多到幾乎能直接補齊缺口」，後場問題並不構成太大隱憂。

▲▼杜克天才弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜克天才弗拉格吸引各隊目標。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA選秀爵士克拉克森弗拉格

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