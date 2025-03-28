笑容藏不住！史奈爾轉投道奇首勝入袋　感謝隊友火力支援

▲道奇新援左投史奈爾。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇新援左投史奈爾（Blake Snell）今（28）日迎來加盟後首場先發，面對老虎繳出5局被敲5支安打、失2分的表現，成功摘下轉隊後首勝。賽後他特別感謝隊友火力支援，尤其是T.赫南德茲（Teoscar Hernández）在第5局轟出的逆轉3分砲，讓他順利取得勝投，最終道奇以5比4擊敗對手，收下美國本土開幕戰勝利。

史奈爾第4局因暴投丟1分，第5局再被犧牲飛球攻下1分讓出領先，但道奇隊友隨後在進攻端給予援助，靠T.赫南德茲的一棒3分逆轉戰局，將勝投送給這位新同學。

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「當然很開心，真的太棒了。」史奈爾談到隊友的強力火力支援時笑著說。

▲道奇T.赫南德茲第5局敲出逆轉3分砲。（圖／達志影像／美聯社）

這是史奈爾轉戰道奇後的主場初登板，他坦言心情相當激動，「第一次穿上這身球衣出賽，真的非常興奮，我很期待這場比賽，也學到了不少，雖然還有很多可以做得更好，但整體收穫良多。」

雖然失分來自暴投與犧飛，但史奈爾對於壓制得點圈打者的表現相當滿意，此役他壓制對手在得點圈9打數無安打，「只有第1局是3上3下，但即使之後有跑者上壘，我也設法穩住陣腳，這讓我獲得不少經驗。」

▲史奈爾。（圖／達志影像／美聯社）

他也特別提到主場超過5萬名球迷的聲援，「我真的能感受到他們的能量與對球隊的愛，這種氣氛會激勵你想為這支球隊傾盡一切。」

賽前道奇舉辦世界大賽冠軍紀念儀式，不過史奈爾因專注賽前準備無法參與太多，「當時我全神貫注在準備投球，希望明天能有時間好好感受那份榮耀。」

下一戰，他將對決強敵勇士，史奈爾表示會把今日的經驗轉化為養分，全力迎戰。