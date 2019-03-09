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印地安泉女網／首盤就「吞蛋」　謝淑薇首輪止步

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▲▼謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

在杜拜女網賽收下生涯第21座雙打冠軍的我國好手謝淑薇，在印地安泉女網賽雙打中，搭檔斯特里柯娃(Barbora Strycova)先闖進16強後，9日迎接單打面對世界第45的英國女將康塔(Johanna Konta)，可惜首盤就錯失破發點，遭賞「貝果」，最終兩盤就以0比6、2比6無緣晉級32強。

謝淑薇在不久前的杜拜女網賽中，單打、雙打都繳出好成績，單打接連擊敗3位世界前15好手包括2位前球后德國女將的科柏(Angelique Kerber)及捷克的普利斯可娃(Karolina Pliskova)挺進4強，還被WTA官網稱讚她「讓任何事都變成可能」，而雙打更是和斯特里柯娃拿下冠軍，收下生涯第21座WTA冠軍。

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本週來到印地安泉，謝淑薇在雙打首輪6比4、3比6、10比6擊敗普利絲可娃（Karolina Pliskova）和戈葛絲(Julia Goerges)兩位單打好手的組合，晉級女雙16強，可惜女單沒能延續奪勝氣勢，首盤就浪費9次破發點苦吞蛋，第二盤也沒能止血，無奈對方氣勢更勝，謝淑薇最終以0比6、2比6首輪淘汰。

關鍵字： 印地安泉女網謝淑薇
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