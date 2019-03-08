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踢球女孩兒／國二才練高中就當國手　民雄王淑雯是學妹偶像

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▲中學五人制，民雄農工女足，王淑雯。（圖／記者顏如玉攝）

▲民雄農工女足王淑雯。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）

記者顏如玉／台北報導

儘管國二才練球，相較其他球員起步晚，但民雄農工王淑雯仍靠勤奮努力彌補，在高中就被選進五人制國家隊，還曾參加去年亞洲盃進球助隊闖進8強，近日來到中學五人制錦標賽，不少學妹都表示她是偶像，對此王淑雯笑說很意外，也很開心，未來會持續努力再拼國家隊。 

國二時，因為在教室的陽台看到操場上有學姊在踢球，王淑雯回憶，當時覺得好像很好玩，就去找了國中教練陳慶進，練了一年就在國三當上隊長，成為東港隊史首位女隊長，陳慶進說，「這個孩子很肯練，第一天加入就說要跟男生練一樣的份量，才一年就讓所有男生服氣當上隊長。」

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▲中學五人制，民雄農工女足，王淑雯(粉)。（圖／記者顏如玉攝）

儘管剛接觸足球的訓練枯燥乏味，王淑雯說，但若是沒有將基礎打好，也很難追上其他人，也就不能上場踢球，所以她每次練習都會提早到，先到場地自主訓練，「要想當好隊長，不讓其他人反抗，就必須想辦法去說服他們、以身作則。」

練到現在已經高三的王淑雯，去年曾被選入國家隊，赴泰國參加亞洲盃五人制女足，在小組賽對上越南、馬來西亞、孟加拉，乃至8強對上地主泰國都有上場，也貢獻進球，接下來升上大學雖然沒有專攻五人制女足的學校，但王淑雯表示，她會去考11人制的學校台體、輔大持續練球。

相比五人制，11人制更多在跑動，控球率也沒那麼高，王淑雯說，再加上五人制比較刺激，所以她還是想練五人，也要繼續拼五人制代表隊，「明年應該還會有亞洲盃，我會繼續拼拼看國家隊。」，另外，王淑雯也提到，若是有機會旅外，自己會想去泰國，「感覺他們國家和人都很支持足球，踢得很好，也將五人跟11人分得很清楚，還有聯賽，有機會想去試試。」

▲中學五人制，民雄農工女足，王淑雯。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制，民雄農工女足vs台東體中高中部女足，王淑雯(右)。（圖／記者顏如玉攝）

▲王淑雯(右)。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制踢球女孩兒民雄農工王淑雯
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