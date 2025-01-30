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NBA上半季亮點／騎士贏了東西區龍頭大戰　12連勝卻斷在溜馬手上

▲騎士賈蘭德、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／路透）

▲騎士與雷霆展開龍頭大戰，右為雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

NBA本季東、西區龍頭騎士、雷霆1月9日進行頂尖對決，在這一戰之前，兩隊都沒輸給另一個分區的球隊過，最終騎士靠著禁區雙塔合力轟下46分、22籃板、13助攻，以129比122終結雷霆的15連勝，不過克里夫蘭的12連勝紀錄，最終斷在溜馬的手上。

騎士1月9日迎戰雷霆前，他們正處於10連勝，奧克拉荷馬則是15連勝，兩隊打出一場激烈拉鋸戰，雷霆首節靠著一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獨拿8分，取得32比25、7分領先；但騎士掌握禁區優勢，雙塔艾倫（Jarrett Allen）與莫布里（Evan Mobley）攻守兩端都帶給對手極大威脅，騎士單節打出37比27的反擊，半場打完反以62比59超前。

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▲騎士賈蘭德、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／路透）

▲騎士賈蘭德。（圖／路透）

兩隊下半場一路糾纏，雷霆第3節灌進43分，騎士則是41分進帳，騎士3節打完有1分領先優勢。雙方決勝節激戰，終場前1分37秒，雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大吞下個人第5犯，隨後騎士掌握節奏，拉開7分領先奠定勝果，克里夫蘭最終在主場以129比122斬斷雷霆的15連勝，雷霆本季對東區隊伍11勝0敗紀錄破功。

騎士戰勝雷霆後又打贏暴龍，將連勝紀錄推進到12場，不過他們1月13日出戰溜馬卻踢到鐵板，儘管印第安納少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）只打了19分鐘就因左腿筋緊繃退場，克里夫蘭下半場卻斷電，花光13分領先，下半場得分以40比68遭碾壓，最後以93比108敗北，12連勝紀錄告終。

關鍵字： NBA騎士雷霆溜馬

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