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中學五人制／陣中8位U17代表隊　台東體中高女全勝衛冕

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▲中學五人制，台東體中高中女足(白)vs高市瑞祥高中女足。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制，台東體中奪高女組冠軍。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

中學五人制足球錦標賽高女組賽事在8日畫下句點，最終台東體中以6戰全勝之姿勇奪冠軍，高市瑞祥5勝1敗排第二，季軍為民雄農工4勝2敗。

本次高女組因為僅7隊參賽，直接進入決賽採循環賽制，每隊皆進行6場比賽，台東體中以全勝之姿奪冠，教練陳書源表示，其中對上高市瑞祥、民雄農工較為關鍵，「尤其是對上瑞祥那場，她們體能、實力都有，若是我們稍有疏忽可能就會被進球翻盤。」

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▲中學五人制，台東體中高中女足(白)vs高市瑞祥高中女足。（圖／記者顏如玉攝）

▲台東體中vs高市瑞祥(橘)。（圖／記者顏如玉攝）

陳書源表示，瑞祥攻擊的方式獨特，有點類似11人的打法，平常較少遇到，所以在開賽前一天就有特別提醒球員，「後來球員都有做到該做的，甚至做到平常做不到的事，包括專注、幫助隊友等，表現得還不錯，最終才能拿下勝利。」

台東體中女足在本次錦標賽中，實力明顯高於其他隊伍，陳書源說，其實她們陣中就有8人被選入U17代表隊，原本預計要參加東亞青運，但因故取消後，目前仍會每個月一次培訓，為東亞邀請賽做準備。

錦標賽結束，接下來就是聯賽，陳書源表示，他們仍把挑戰冠軍的最大目標放在瑞祥，預計會在比賽前再次找對手友誼賽。

關鍵字： 中學五人制中學五人足高女組台東體中
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