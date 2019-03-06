中學五人制／國女組衛冕軍東體得季軍　花蓮秀林獲首冠

▲中學五人制國女組，花蓮秀林女足擊敗竹縣博愛奪隊史首冠。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽國女組6日進行最終決賽，花蓮秀林以3比1擊敗竹縣博愛奪冠，季軍則由去年冠軍台東體中在「台東內戰」對上台東大武中勝出，第五名到第八名依序為桃園龍興、中市雙十、高市右昌及屏縣東港。

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▲中學五人制國女組冠軍戰，竹縣博愛(紅)vs花蓮秀林。（圖／記者顏如玉攝）



國女組僅15隊參賽，因此沒有複賽直接進入全國決賽，1日到3日先進行小組排名賽後，4日進入15強，輸球直接淘汰，最終闖進8強的隊伍包括台東體中、高市右昌、中市雙十、桃市龍興、花蓮秀林、屏縣東港、東縣大武及竹縣博愛。

5日則進行4強和排名賽，其中最爆冷的賽事莫過於爭取三連霸的台東體中，爆冷以1比3不敵花蓮秀林，僅能與台東大武爭取季軍，而冠軍戰由秀林對上博愛，另外，5、6名之爭為桃市龍興對上中市雙十，7、8名之爭為屏縣東港對上高市右昌。

6日最後一天國女組賽事結束，右昌與東港以1比1進入延長PK賽，最終右昌以6比5驚險勝出拿下第七名，東港排第八。接著龍興以3比1擊敗雙十得第五，季軍戰東體以7比2退大武，冠軍戰則是秀林擊敗博愛。

▲▼台東體中國中部女足得季軍(上)、台東大武國中女足拿第四(下)。（圖／記者顏如玉攝）

