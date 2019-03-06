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中學五人制／手背寫冠軍再次發力！　秀林退博愛帶走隊史首冠

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▲中學五人制，花蓮秀林女足擊敗竹縣博愛奪隊史首冠。（圖／記者顏如玉攝）

▲花蓮秀林女足(黑)擊敗竹縣博愛奪隊史首冠。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）

記者顏如玉／台北報導

前一天爆冷擊退台東體中，花蓮秀林在6日迎接中學五人制錦標賽國女組決賽，面對竹縣博愛，秀林球員再次在手背上寫字，這次秀林帶著「冠軍」，最終在比賽倒數1分多鐘靠著李君梅踢進致勝球，最終以2比1奪勝，拿下隊史首座冠軍。

▲中學五人制，花蓮秀林女足擊敗竹縣博愛奪隊史首冠。（圖／記者顏如玉攝）

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秀林女足在4強面對台東體中時，教練陳雅惠就特別在每位球員的手背上寫下加油鼓勵的話，還在梅開二度的黃湘怡手上寫下她的偶像、亞運國手林欣卉，讓她最終能率隊奪勝，來到冠軍戰，秀林再度複製「得勝方程式」，這次每個球員手背上都寫下名字和冠軍。

面對博愛女足，秀林在開賽第一分鐘就靠著隊長張天凌率先進球取得領先，不過博愛不甘示弱，第16分鐘馬上追平，雙方糾纏到下半場，中間還一度陷入混亂，陳雅惠笑說，連她都緊張到講戰術時有點錯亂，所幸秀林最終穩住陣腳，在比賽倒數1分多鐘時，靠著李君梅踢進致勝球，最終以2比1拿下冠軍。

▲中學五人制，花蓮秀林女足擊敗竹縣博愛奪隊史首冠。（圖／記者顏如玉攝）

▲秀林隊長張天凌。（圖／記者顏如玉攝）

錦標賽奪冠後，秀林的目標很明確，就是要在接下來的聯賽中再度奪冠，完成雙料冠軍，但對這群娘子軍來說，這樣還不夠，已經國三的黃湘怡、張天凌都表示，上高中回到11人制後，還要繼續挑戰冠軍，黃湘怡說，「到時候想要擊敗偶像林欣卉的醒吾高中，她們很強！」

博愛和秀林早在聯賽預賽就曾相遇，接著來到錦標賽小組賽也碰頭，冠軍戰是近期第三度交手，陳雅惠說，雙方其實都對彼此很熟悉，「博愛真的不好對付，只是他們人太少了，打到後面也累了，我們算是靠『智取』，再次打了防守反擊才拿下勝利。」

▲中學五人制，花蓮秀林女足擊敗竹縣博愛奪隊史首冠。（圖／記者顏如玉攝）

▲李君梅(黑)踢進致勝球。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制，花蓮秀林女足擊敗竹縣博愛奪隊史首冠。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制李君梅花蓮秀林首冠
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