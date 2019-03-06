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踢球女孩兒／手背寫亞運國手名字好給力　黃湘怡冠軍戰要複製

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▲中學五人制，花蓮秀林女足，黃湘怡。（圖／記者顏如玉攝）

▲黃湘怡(14號)梅開二度助花蓮秀林奪勝。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

帶著「偶像」的力量，花蓮秀林國中女足黃湘怡在中學五人制錦標賽國女組決賽4強面對勁旅台東體中時，上演梅開二度幫助球隊以3比1奪勝挺進冠軍戰，賽後她難掩興奮之情，直呼贏球很爽，接下來也要再次把偶像的名字寫在手背上，期盼能為錦標賽最後一戰帶來好運。

身為攻擊型球員，黃湘怡被預期要多多射門，但秀林教練陳雅惠笑說，她卻和球門很沒緣，「平常她怎麼射都射不進，她還說她在門前只傳球不射門。」，但為了激勵球員，賽前陳雅惠特地為每位球員在手背上寫下加油話語，但黃湘怡卻給出另類要求，希望能把偶像名字寫在手背上。

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▲中學五人制，花蓮秀林女足，黃湘怡。（圖／記者顏如玉攝）

▲黃湘怡把偶像林欣卉的名字寫在手背上。（圖／記者顏如玉攝）

「我的偶像就是醒吾高中的林欣卉，之前踢11人制聯賽的時候就注意到他，球技很好，一直晃倒別人然後射門，超帥，她還是這次亞運的國手，我也想跟他一樣強！」黃湘怡說，所以她特地把「欣卉」兩個字寫在手背上，而這兩個字似乎帶有魔力，也給黃湘怡更多力量和勇氣，最終上演梅開二度幫助球隊奪勝！

「我真的超崇拜林欣卉，接下來冠軍戰我要再次寫她的名字，因為這就是我的幸運符，欣卉超給力！」，黃湘怡笑說，接下來冠軍戰也要帶著偶像的力量全力以赴，「寫這個就有信心，希望能再次幫助球隊！」

▲中學五人制，花蓮秀林女足擊敗台東體中，手背上寫下加油鼓勵的話。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制，花蓮秀林女足擊敗台東體中，手背上寫下加油鼓勵的話。（圖／記者顏如玉攝）

▲花蓮秀林女足全隊手背上都寫下加油鼓勵的話。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制踢球女孩兒亞運國手花蓮秀林黃湘怡林欣卉
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