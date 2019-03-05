中學五人制／女足人才外流　竹縣博愛挑戰前三盼組體育班

▲竹縣博愛女足(白)。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽國女組進入尾聲，竹縣博愛國中女足順利挺進4強，不過教練劉祥興坦言，現在國三的球員資質很好，但新竹縣內沒有高中，等於球員想要踢球都必須外流，「所以我希望能至少拿到前三名，爭取好成績才會被重視，再看看博愛國中未來能否先組成體育班。」

今年1月中學五人制國男組北區複賽時，劉祥興就曾表示，希望男足能取得好成績，「他們拿到好成績才會被關注，而我們也才有籌碼去跟縣政府做要求，希望縣內有三級制銜接的學校，讓未來的球員不至於外流。」

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女足同樣也有銜接的問題，畢業後的學生該去哪裡踢球？劉祥興坦言，目前他正在積極跟民雄農工溝通，看能不能再度招收女足，「我這一批國三的女足，還有新北自強，她們的觀念、動作程度都還不錯，好好培養未來有機會成為U17、U18代表隊，但若民雄真的沒有招收的話，我的球員可能就會送往11人制的醒吾高中。」

正因為面臨沒有高中的困境，劉祥興今年特別希望球員能打出好成績，「只有好成績才會有人關心，若是得到重視，我希望我們學校可以先組成體育班，下一步再找到高中端成立。」，只有看到孩子踢球有完善升學制度，家長才會願意讓孩子持續踢球、基層也才會有球員持續送上來、新竹縣也才能有自己的發展。

這次博愛女足已經闖進錦標賽4強，若是能拿下前三名，將會有補助經費，有機會到國外參賽，讓博愛足球隊更被外界看見。