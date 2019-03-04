踢球女孩兒／籃球員助威天母女足　門將陳偉蓁學著不怕球

▲天母國中女足守門員陳偉蓁其實喜愛籃球。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

今年首度來參加中學五人制錦標賽的天母國中女足隊，因為人數不足，特別找來喜歡籃球的陳偉蓁擔任守門員，雖然沒能為球隊取勝，卻盡力擋下許多球，連教練陳雅君都嘆可惜她的興趣不在足球，「她每一次守門都能感覺到有學習到新的經驗，進步很快，只是我們還是要尊重她的興趣。」

天母國中男足隊歷史悠久，女足則是去年在一位家長的促成下創立，以推展足球為主，參賽目標也是為了有一個挑戰比自己更強的對手的機會，不過招生後人數僅4人無法參賽，因此透過家長、同學們之間的認識，找來了喜愛籃球的陳偉蓁。

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▲陳偉蓁因為打過籃球，來到足球擔任守門員反應快。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



僅幼稚園踢過足球，陳偉蓁表示自己從小四起就愛打藍球，現在也常會和朋友約出去打球，「是我同學跟我說少一個人不能參賽，加上我弟弟也有在踢球，平時可以教我，所以我就想說來幫忙。」

加入球隊擔任守門員，陳偉蓁坦言自己原先很怕球，擔心自己會被球打到受傷，「不過同學一直射門一直射門，後來就漸漸不怕了，也能擋下球，覺得自己這次表現還可以。」，從足球訓練中，陳偉蓁也提到自己能應用到籃球上，變得比較會學著找空擋傳球。

相比足球，陳偉蓁還是更愛籃球，所以錦標賽結束後，她不會繼續留在隊裡，陳雅君坦言很可惜，「她真的守得很好，可能因為練過籃球反應也比較快，而且每一次比賽後都有學習到新的經驗，持續進步中，但她興趣不是在足球這塊，我是覺得很可惜，但也尊重人家的興趣。」