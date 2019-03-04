運動雲

> >

踢球女孩兒／籃球員助威天母女足　門將陳偉蓁學著不怕球

ETtoday運動雲

▲中學五人制，天母國中女足守門員，陳偉蓁。（圖／記者顏如玉攝）

▲天母國中女足守門員陳偉蓁其實喜愛籃球。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

今年首度來參加中學五人制錦標賽的天母國中女足隊，因為人數不足，特別找來喜歡籃球的陳偉蓁擔任守門員，雖然沒能為球隊取勝，卻盡力擋下許多球，連教練陳雅君都嘆可惜她的興趣不在足球，「她每一次守門都能感覺到有學習到新的經驗，進步很快，只是我們還是要尊重她的興趣。」

天母國中男足隊歷史悠久，女足則是去年在一位家長的促成下創立，以推展足球為主，參賽目標也是為了有一個挑戰比自己更強的對手的機會，不過招生後人數僅4人無法參賽，因此透過家長、同學們之間的認識，找來了喜愛籃球的陳偉蓁。

請繼續往下閱讀...

▲中學五人制，天母國中女足守門員，陳偉蓁。（圖／記者顏如玉攝）

▲陳偉蓁因為打過籃球，來到足球擔任守門員反應快。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）

僅幼稚園踢過足球，陳偉蓁表示自己從小四起就愛打藍球，現在也常會和朋友約出去打球，「是我同學跟我說少一個人不能參賽，加上我弟弟也有在踢球，平時可以教我，所以我就想說來幫忙。」

加入球隊擔任守門員，陳偉蓁坦言自己原先很怕球，擔心自己會被球打到受傷，「不過同學一直射門一直射門，後來就漸漸不怕了，也能擋下球，覺得自己這次表現還可以。」，從足球訓練中，陳偉蓁也提到自己能應用到籃球上，變得比較會學著找空擋傳球。 

相比足球，陳偉蓁還是更愛籃球，所以錦標賽結束後，她不會繼續留在隊裡，陳雅君坦言很可惜，「她真的守得很好，可能因為練過籃球反應也比較快，而且每一次比賽後都有學習到新的經驗，持續進步中，但她興趣不是在足球這塊，我是覺得很可惜，但也尊重人家的興趣。」

▲中學五人制，天母國中女足守門員，陳偉蓁。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制踢球女孩兒天母女足守門員陳偉蓁
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

推薦閱讀

中學五人制／五人制國腳帶隊　天母女足首參賽挑戰強隊

中學五人制／比完賽練回11人制　花蓮秀林為銜接體中準備

中學五人制／不只體育班要運動　阿蓮女足創隊給普通班機會

中學五人制／提升球員實力　東體女足學著自主討論戰術

熱門新聞

中職／中信兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

高中木聯／高苑攻守名單寫錯沒收　平鎮裁定勝進冠軍戰

道奇新秀林暉盛體檢通過將赴美　菜鳥年求穩定、不受傷

UBA／首次八強震撼教育　田浩：HBL打熱血，這裏是打經驗球

德國公開賽／桃田賢斗封王、山口茜稱后　日本再掃男雙冠軍

企排挑戰賽／可能生涯最終大賽將轉職　吳韋華遺憾沒能贏台電

讀者回應

﻿

最新新聞

1藍鳥大物小葛雷諾驚人單手敲安

2美跆拳賽大會掛我國國旗大陸抗議

3踢球女孩　余璟想做設計傳承圖騰

4踢球女孩兒／天母守門員

5踢球女孩兒東體莊雨螢有護士夢

熱門新聞

1兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

2高苑名單寫錯沒收　平鎮進冠軍戰

3道奇新秀林暉盛體檢通過將赴美

4田浩：HBL打熱血，UBA是經驗球

5德國公開賽桃田賢斗封王、山口茜稱后

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

中信兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

展現4棒價值　王柏融連8場敲安火腿先馳得點

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366