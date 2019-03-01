踢球女孩兒／五人制國腳帶隊　天母女足首參賽挑戰強隊

▲天母國中女足首度參與錦標賽。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽進入決賽，國女組因僅15隊參賽，因此直接進入15強，天母國中首度參賽，由五人制女足國腳陳雅君帶隊，全隊僅4人，還特別找來槍手擔任守門員，「創隊最主要的目的，其實就是給球員一個目標，給她們挑戰比自己更強對手的機會。」

天母國中男足隊歷史悠久，還是台北基層訓練站，所以校方支持體育活動，去年9月在一位過去參加Play One梯隊的球員家長促成下，組成了女足隊，並找來五人制國腳、也踢過Play One木蘭隊的陳雅君擔任教練，不過球隊為社團性質，加上家長們較重視課業，因此一週僅練兩次，以推展足球為主，「我們最大的目標，就是給孩子挑戰比自己更強對手的機會，讓他們出來看看。」

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陳雅君坦言，剛開始招生比較困難，目前球隊僅4位選手，守門員還是因為家長們認識而找來幫忙，「她其實是喜歡籃球的，外面也有參加籃球隊，她雖然只是幫忙，但是很認真，加上反應也很快，守得蠻好的。」

目前就讀師大碩二，陳雅君去年曾代表中華隊參加亞洲五人制挺進8強，可惜最終不敵地主泰國止步，儘管現在國家隊沒有訓練，也將面臨畢業，但陳雅君表示，自己還是想繼續踢下去，「我想要踢到不能踢為止！」

▲天母國中女足教練陳雅君(黑衣)為五人制女足國腳。（圖／記者顏如玉攝）