平常心面對東奧達標　長跑之王何盡平先拚全運會四連霸

▲馬拉松好手何盡平和361°簽約。（圖／361°提供）



記者顏如玉／台北報導

經過2年復健、沈澱，我國長跑好手何盡平復出後，近日在家鄉金門馬跑出好成績、拿下半馬冠軍，也讓他更添信心，期盼在今年全運會在馬拉松項目中完成四連霸。

來自金門的何盡平，學生時期就受到台灣馬拉松紀錄保持人許績勝教練的指導，2015年就在日本琵琶湖馬拉松跑出2小時17分鐘42秒，取得里約奧運資格，另外他也在2017年全運會締造三連霸紀錄，就在前景一片看好時，何盡平卻因傷退出鎂光燈外。

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去年和運動品牌解約，自費治療、復健，讓何盡平一度想就此高掛跑鞋，所幸在老婆的支持鼓勵下，何盡平決定重回賽道，並在今年獲得國際品牌361°的贊助，解決設備費用的問題，讓他能無後顧之憂地拼第二度爭取奧運資格，對於達標奧運這件事，何盡平卻坦言，自己就是「平常心面對」。

▲金門馬半馬冠軍何盡平。（圖／大漢集團提供）



「其實我知道我有年紀了，也很了解自己的身體狀況，雖然我覺得自己的狀況和恢復沒有比較差，所以還是會設定目標，畢竟這樣才有努力的動力，但我不會強求，給自己太多壓力，可以回到賽場就是平常心去比，對自己也比較有幫助，也能盡快走出受傷的陰影，相信會有更好的表現。」

接下來何盡平將會先參加3月17日的萬金石馬拉松全馬賽事，檢測自己的狀況後，訓練強度會開始慢慢拉高，「七、八月預計會到國外，像日本、大陸和一些集團一起訓練，因為如果一直在國內獨自訓練成績會受限，想在暑假期間把自己的成績往上提升，年底的全運會再次檢測自己，明年就會安排國外賽事，拼拼奧運標準，我覺得自己還能跑，就要再拼一次。」

▲何盡平。（圖／361°提供）