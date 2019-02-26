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大陸陳桂明挺舉破世界紀錄　郭婞淳東奧摘金最大威脅

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▲▼2018雅加達亞運,亞運舉重女子58公斤級,中華隊郭婞淳奪得金牌（圖／記者季相儒攝）

▲郭婞淳是我國東京奧運奪金重點。（圖／記者季相儒攝）

記者顏如玉／綜合報導

近日在福州舉辦的2019舉重世界盃暨2020東京奧運資格賽的女子59公斤級中，大陸好手陳桂明於挺舉舉起136公斤，打破去年自己在世錦賽創的133公斤世界紀錄，以抓舉98公斤、挺舉136公斤、總和234公斤摘金，陳桂明也成為我國好手郭婞淳在東京奧運上，最具威脅的對手。

去年世錦賽為東京奧運積分第一站，因此也啟用新量級制，郭婞淳轉戰59公斤級，就在抓舉以105公斤摘金寫世界紀錄，挺舉則是132公斤，不敵陳桂明的133公斤摘銀，陳桂明成為挺舉世界紀錄，不過她在抓舉僅98公斤，因此總合成績郭婞淳以237公斤締造新量級世界紀錄。

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▲大陸舉重選手，陳桂明。（圖／CFP）

▲大陸舉重選手陳桂明挺舉破世界紀錄。（圖／CFP）

來到2019年第一站，這次世界盃郭婞淳沒有參賽，陳桂明在抓舉先舉起98公斤，隨後挑戰102公斤皆失敗，挺舉則是分別舉起127公斤、132公斤和136公斤，打破去年自己的133公斤紀錄，最終總和234公斤奪下金牌，她表示現在的目標就是站上奧運舞台爭金牌。

儘管大陸因為2008年北京奧運使用禁藥而被禁賽一年，直到去年底世錦賽，大陸選手才得以解禁參賽，但實力仍不容小覷，經過一年蜇伏，大陸在世錦賽、世界盃都有所表現，本次世界盃中國領隊國家體育總局運動管理中心主任周進強則認為，目前各國舉重好手崛起，郭婞淳在抓舉和總和是世界紀錄保持人，實力非常堅強，陳桂明得加緊腳步去拚。

在奧運中，舉重僅以「總和」計算奪牌，因此雖然陳桂明在挺舉方面有所進步，但目前總和還差郭婞淳3公斤，不過，就陳桂明這次短短3個月多就一舉進步3公斤的情形來看，大陸選手提升神速，也成為郭婞淳要在明年東京奧運奪下金牌的最大大威脅。

關鍵字： 郭婞淳陳桂明舉重破世界紀錄東奧
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