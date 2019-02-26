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費德勒杜拜網賽挑戰100冠　解釋打紅土賽並非想退役

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▲▼ 費德勒 。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒目前正參加杜拜網賽 。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

瑞士天王費德勒(Roger Federer)近日參加杜拜網賽，以二號種子出賽，首輪大戰三盤以6比4、3比6、6比1擊敗德國柯爾史瑞伯(Philipp Kohlschreiber)，向生涯生涯第100座冠軍邁進，不過費德勒最受人討論的還是，「今年為什麼會決定參加紅土賽事？」

費德勒在先前的澳網16強中，以7:6(11)、6:7(3)、5:7、6:7(5)敗給年僅20歲的希臘好手西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)，此後又宣布將參加紅土賽事，讓外界不停猜測費德勒是否準備退役，但費德勒卻否認這樣的說法，「不是這樣的，我已經做過慎重的考慮，我希望出戰紅土賽事，但這不意味著今年是我最後一次打紅土賽事，或者我希望在退役前再打一次紅土，我不是這樣想的。」

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▲▼費德勒澳網16強不敵西西帕斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒澳網16強不敵西西帕斯。（圖／達志影像／美聯社）

上一次費德勒參加法網，已經是2015年，當時他在8強賽中不敵同胞瓦林卡(Stan Wawrinka)，接著2016年他因背傷退賽，2017、2018年則因考慮到草地賽事而沒有參賽，「我已經2、3年沒有打紅土了，反而有點想念那感覺，加上現在我的身體不錯，能夠完成硬地到紅土再到草地再回到硬地的轉換，我的家人、團隊的行程規劃也為此做了準備，與其缺席幾個月的比賽，我更想要有規律地參賽，享受紅土。」

儘管出戰紅土賽事，對費德勒來說是一大挑戰，畢竟已經很久沒有站上紅土，不過他現在已經確定參加5月的馬德里大師賽，準備開始適應紅土，「我錯過2年紅土賽事、3年的法網，但其實我過去是在紅土上成長的，現在我要回來享受紅土上的時光，當然也會全力以赴，期望能拿個好成績。」

▲費德勒(Roger Federer)激戰4盤後順利晉級16強。

▲費德勒上一次參加法網已經是2015年。（圖／資料照）

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