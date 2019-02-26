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謝淑薇單雙打台灣第一　單打升至世界27、雙打力壓詹家姊妹

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▲▼謝淑薇、科維朵娃。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇單雙打世界排名都是台灣第一。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

謝淑薇在近日的杜拜女網賽表現驚艷，單打接連痛宰前球后挺進4強，雙打則和捷克搭檔斯特里柯娃(Barbora Strycova)奪下本季第一冠，因此最新世界排名出爐，謝淑薇單打來到27名近6年之最以外，雙打也爬到第17名，力壓詹詠然18名、詹皓晴21名。

謝淑薇杜拜女單接連以直落二退世界第11的塞瓦絲多娃(Anastasija Sevastova)、世界第33的白俄羅斯選手薩諾維琪(Aliaksandra Sasnovich)，來到16強還「賞蛋」給目前世界第7、前球后德國女將的科柏(Angelique Kerber)，8強則退世界第五普利斯可娃(Karolina Pliskova)，最終4強不敵澳網亞軍科維朵娃(Petra Kvitova)止步，但仍創下個人在杜拜賽最佳成績。

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▲謝淑薇杜拜女網賽奪冠。（圖／翻攝自夢遊寫真人謝淑薇粉專）

▲謝淑薇杜拜女網女雙奪冠。（圖／翻攝自夢遊寫真人謝淑薇粉專）

雙打謝淑薇與斯特里柯娃搭擋，先後擊敗日本組合加藤未唯／二宮真琴、德國荷蘭組合歌恩菲特 (Anna-Lena Grönefeld)／史楚尤絲 (Demi Schuurs)，4強又退詹家姐妹詹詠然／詹皓晴，最終以直落二擊敗捷克俄羅斯組合奪下本賽季第一冠，收下生涯第21座WTA雙打冠軍。

最新一週世界排名出爐，謝淑薇單雙打都小幅提升，單打提升4名來到世界第27，為近6年來最高，個人最高排名為23名，而雙打則是升了5名來到世界第17，力壓詹詠然的18名、詹皓晴21名，謝淑薇單雙打都成為目前台將第一。

關鍵字： 謝淑薇世界排名
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