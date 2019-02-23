杜拜女網賽／謝淑薇續寫「贏詹家就奪冠」魔咒　　狂救球主持人驚呆　

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

謝淑薇和捷克搭檔斯特里柯娃(Barbora Strycova)，以6比4、6比4擊敗捷克的荷瑞黛卡（Lucie Hradecka）和俄國的瑪卡洛娃(Ekaterina Makarova)拿下生涯第21座冠軍。謝淑薇續寫只要擊敗詹家姐妹，就能拿下最後的冠軍的魔咒。

詹謝對決一共上演過4次，謝淑薇只要擊敗詹家姐妹，最終就能奪下冠軍從沒破功，讓「贏詹家就奪冠」的魔咒第三次發威。去年的印地安泉女網賽16強，謝淑薇剛好就是和斯特里柯娃合拍，激戰3盤帶走勝利，最後還抱走冠軍。2013年廣州女網賽4強，謝淑薇和彭帥的「螃蟹組合」直落二詹家姐妹最後也如願冠軍。

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第一次詹謝對決在2007年桃園海碩盃，也是唯一一次的謝家姐妹對決詹家姐妹， 兩軍在決賽交手詹家姐妹3盤帶走冠軍。

杜拜女網賽決賽過程中，謝淑薇奮戰不懈，對手幾乎要得分的球她都不放棄，讓賽事現場主持人驚呆。賽後被問到嘗試去救回看似不可能的球，謝淑薇剛奪冠的大好心情都寫在臉上，她笑著說：「我就很想追到球，就一直跑啊！」有了強力搭檔支援和鼓勵，特里柯娃賽後大呼非常開心，兩人徹底享受比賽過程。

「我就一直想辦法激勵搭檔，但她也很給力總是能給我回應。」謝淑薇說。而特里柯娃也表示：「我們不斷互相激勵彼此，一起想一些招式。」

謝淑薇在杜拜女網賽單打4強，雙打冠軍可說是最大贏家。雙打獎金和搭檔對分，加總共可獲得稅前約20萬美元的獎金，折合台幣進帳600多萬。