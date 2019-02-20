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杜拜女網賽／「賞蛋」世界第7！　謝淑薇爆冷退前球后闖8強

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▲▼ 謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

前一日單打、雙打都奪勝的謝淑薇，20日出戰杜拜女網賽女單16強維持好狀態，面對世界第七的德國女將科柏(Angelique Kerber)，雖然首盤讓出，但後兩盤謝淑薇回神，第三盤甚至「賞蛋」，最終以5比7、6比4、6比0逆轉奪勝、首度挺進本賽事8強外，這也是謝淑薇生涯第四次擊敗世界前10的選手。

謝淑薇在本次賽事中，接連以直落二退世界第12的塞瓦絲多娃(Anastasija Sevastova)、世界第33的白俄羅斯選手薩諾維琪(Aliaksandra Sasnovich)，來到16強面對科柏，兩人過去交手兩次，2013馬德里女網賽、去年澳網謝淑薇都以1比2落敗。

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首盤謝淑薇先下兩局，不過科柏接著回敬4局，謝淑薇後來一度超前到5比4，但科柏沒再給謝淑薇機會，先以7比5拿下。第二局謝淑薇和科柏互相保發到第四局後，謝淑薇率先破發取得4比2領先，科柏追回2局，但謝淑薇仍以6比4扳回一城。

關鍵第三局謝淑薇根本不給對手機會，直接連下6局「賞蛋」給對手取勝，晉級8強將對上瑞絲克(Alison Riske)、第四種子普利斯可娃(Karolina Pliskova)之間的勝方。

謝淑薇近年單打打得出色，先是在前年法網首輪打敗當時世界第八的英國好手康塔(Johanna Konta )爆冷晉級，接著去年澳網64強擊敗當時世界第三的穆格路莎(Garbine Muguruza)，溫網中又大戰三盤擊敗當時世界第一的球后哈勒普(Simona Halep)，兩年來3度擊敗世界前10的選手，這次來到杜拜女網賽，謝淑薇又力退科柏，生涯第四次擊敗世界前10的選手。

▲德國前世界球后「科牆」科柏Angelique Kerber）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國前世界球后科柏。（圖／達志影像／美聯社）

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