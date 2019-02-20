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富邦盃少棒／東園逆轉功臣！　後援高均騰最愛林智勝轟不停

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▲富邦盃少棒12強，台北東園，高均騰。（圖／記者顏如玉攝）

▲台北東園後援投手高均騰。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

身為地主的台北東園，雖然在富邦盃台灣12強少棒大賽首戰不敵桃園仁善，但第二戰不受影響，上演逆轉戲碼擊敗高雄中正，賽後總教練賴敏男表示，逆轉功臣就是後援投手「阿美」高均騰，「因為他上場後壓制對手，幫我們止住失分，沒再被對手反超。」

中正此役在2局上就灌進6分，讓東園緊急換上後援投手高均騰才止血，後面成功壓制對手沒再失分以外，隊友也相當給力，下半局就回敬7支安打，包括高均騰自己也貢獻1分打點安打，單局拿下6分，接著3局下蘇鈺琪先是敲一支帶有2打點的超前安、5局他再貢獻一支高飛犧牲打送回1分，最終東園就以9比7奪勝。

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雖然球隊早早就落後，但擁有一顆強心臟的高均騰卻無所畏懼，也不緊張也不受影響，「教練跟我說就丟給他們打，交給守備去守，所以我就照自己的方式去投球，控球也有做出來，後來上演逆轉覺得很開心，自己表現還不錯。」

因為來自新竹阿美族，所以高均騰也被取綽號為「阿美」，當初因為堂哥而接觸棒球，他在小二暑假就早早加入球隊，一加入就練投手，但高均騰說自己也會上場打擊，最喜歡的球星是林智勝，「因為他一直全壘打，我都沒有打過。」，不過談到自己國小畢業前的目標，高均騰說，「還是最想打進威廉波特當國手！」

▲富邦盃少棒12強，台北東園。（圖／中華棒協提供）

▲高均騰也會上場打擊。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 富邦盃少棒台北東園高雄中正2019富邦盃高均騰
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