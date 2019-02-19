富邦盃少棒／豐田嘗試改變投球握法　首戰2分險勝力行

▲富邦盃少棒12強，台東豐田首戰擊敗台中力行。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

富邦盃台灣12強少棒大賽於19日展開，硬式組台東豐田對上台中力行，雖然一度被追平比分，但4局下豐田靠著保送、串連安打再奪2分，最終以6比4奪勝，校長、同時也是總教練的方穎豐透露，這次他首度嘗試改變投手的握法，讓每個投手都有武器球，期盼能讓球員持續進步下去。

此役力行先攻，1局就先拿下1分，下半局豐田先有陳宸杰敲出二壘安打再靠對手暴投攻下1分，接著高士凱選到保送、楊譁永觸身，王佑恩再敲二壘安打，單局就灌進4分，但力行沒有因此而氣餒，3局上先靠著守備失誤上壘，江庭毅敲三壘安、邱宥得二壘打奪下3分追平。

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4局下豐田靠著許定捷敲出2分打點二壘安，比分再度超前，最後兩局則靠著黃義傑、陳宸杰、高士凱聯手封鎖沒再失分，最終豐田以2分之差奪勝。

▲高士凱。（圖／記者顏如玉攝）



這次富邦盃少棒改成12強大賽，規則、場地距離也有所改變，方穎豐坦言，一定會對選手有影響，加上前一天又從台東移動來台北，沒有時間做調整，所以剛開始可能比較沒能進入狀況，「但這都不是理由，我們會在下一場前努力做調整，拿出更好的表現。」

此役豐田換了5位投手，方穎豐說，今年他首次嘗試對投球的握法做出改變，看看尾勁或路徑能不能有所不同，同時也讓每個投手都能有一顆武器球，如此一來球種就不會那麼死，配球也能有所改變，讓選手更加進步。