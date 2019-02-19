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富邦盃少棒／仁善5局扣倒東園　教頭盼球員享受高級球場

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▲富邦盃少棒12強，桃園仁善國小。（圖／記者顏如玉攝）

▲富邦盃少棒12強，桃園仁善首戰擊敗東園。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

富邦盃台灣12強少棒大賽於19日展開，硬式組部分由地主台北東園率先出戰桃園仁善，最終仁善5局以12比3扣倒奪勝，總教練紀順彬坦言，沒有預期到會分數懸殊這麼大，「我們前兩次遇到都只贏1、2分，雙方實力差距不大，這次我們贏在打擊發揮平均，以及他們的多次跑壘失誤。」

▲富邦盃少棒12強，桃園仁善國小。（圖／記者顏如玉攝）

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此役東園在1局上就靠著楊奕辰安打、高均騰觸身、蘇鈺琪安打率先攻下2分，不過仁善不甘示弱，下半局王興楷、U12國手邱宇珩敲出2支二壘安打回敬4分，2局上東園追回1分，下半局仁善靠著東園暴投又失誤再拿3分。

3局上東園遭到三上三下，下半局仁善在2出局後，邱宇珩、范博凱選到保送，陳沛宇、廖宥霖、高杰接連敲安再度灌進4分。5局上東園最後反攻機會卻遭到三上三下，最終遭到仁善12比3扣倒。

▲富邦盃少棒12強，桃園仁善國小，邱宇珩。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12國手邱宇珩。（圖／記者顏如玉攝）

仁善全場敲出10支安打，紀順彬說，「其實年假休一週回來以後，大家身手都稍微生疏，第一局又被對手先得分，小朋友打起來難免綁手綁腳，還好後來調整過來，打擊、守備都表現不錯，一到九棒有所發揮、表現平均，就是投手控球還要再做調整。」

106學年度拿下國小聯賽硬式組第2名的仁善，上學期在桃園盃、重光盃都進入4強，寒假則拿下竹塹盃冠軍，新學期第一戰就到青年公園面對12強，紀順彬表示基本目標就是打進4強，「不過我也希望球員能好好享受這個球場，畢竟這應該是少棒最好的球場了。」

▲富邦盃少棒12強，桃園仁善國小。（圖／記者顏如玉攝）

▲仁善家長加油團從頭尾小球員喊聲到尾。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 富邦盃少棒仁善東園U1212強2019富邦盃
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