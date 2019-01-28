富邦盃少棒／仿國際棒總排名制　台灣少棒12強2/19開打

▲富邦盃少棒12強賽。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

由中華民國棒球協會主辦，富邦金控冠名贊助的「2019富邦盃台灣12強少棒大賽」，即將在農曆年後於2月19日至24日於臺北市青年公園及新生公園棒球場火熱開打。本次賽事將首次匯集台灣少棒12支強隊，同場競技捉對廝殺。打造台灣少棒界的經典賽事。賽事參仿WBSC世界12強的球隊排名制度，將國內前一年度少棒重要賽事的排名成績做為參考及選拔標準，邀請12所學校球隊參與角逐本屆富邦盃賽事。

主辦單位中華棒協表示，本次賽事為首次將國內U12的強校聚集起來所舉辦的賽事，與以往國內棒協主辦的採用聯隊的選拔賽最大的不同就是，本次參與學校都是單一學校組成，每隊所派出的皆為該校最強團隊，並且賽事以前一年度國內少棒學生聯賽硬式組及謝國城盃成績做為邀請的依據，此方式為國內首創，也希望透過這樣的方式，鼓勵各校為榮譽積極表現。

▲去年富邦盃國際交流，盧原對決中正。（圖／富邦提供）

包含2018年謝國城盃前三名、桃園市龜山國小、高雄市中正國小、台東縣豐田國小及106學年度國小硬式組前六名、桃園市仁善國小、桃園市大勇國小、南投縣新街國小、桃園市中平國小、臺中市力行國小(由於龜山雙重冠軍，因次由第七名遞補，原第六名臺中市忠孝國小因故無法參加由謝國城第四名的台南市協進國小遞補參賽)、地主臺北市東園國小及大會邀約的臺北市福林國小、新北市興穀國小等12隊，在新年開春第一戰中，爭奪台灣最強少棒稱號。

富邦金控長期支持國內棒球運動，從基層少棒，青棒、成棒一直到職棒，都有富邦相挺！自1993年贊助國立臺灣體育運動大學的「富邦公牛隊」，迄今已長達27年；2016接手富邦悍將棒球隊，正式進軍中華職棒，並打造新莊棒球場成為富邦悍將主場，成為台灣指標性的棒球場。青棒部分，2018年舉辦台灣首場青棒明星賽事「富邦U18明日之星大賽」，不僅吸引了中職、美職、日職共計22隊的球探到場，成功將台灣青棒選手推上國際舞台，更吸引超過3000名觀眾進場觀賽！而在少棒部分，富邦自2013年起開始贊助臺北市基層棒球運動；2015年起舉辦「富邦盃少棒邀請賽」，至今已屆滿5年。今年，富邦盃少棒賽將以全新樣貌強勢登場，集結當

代最強U12少棒隊伍，挑戰台灣最強少棒隊伍榮譽！富邦金控期許以正向的力量，鼓勵所有的基層棒球選手們持續前進，在棒球這條路上走得更長更遠！。

賽事將於2月19日在青年公園棒球場展開六天的激戰，預計將於2月24日將進行冠軍戰，歡迎民眾一起來為台灣最強少年加油。

▲去年富邦盃少棒，參賽好手奪個人獎。（圖／富邦提供）