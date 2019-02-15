富邦盃少棒／黃義傑重砲兼強投　豐田對抗力行、大勇　

▲諸羅山盃，豐田國小。（圖／記者劉峻誠攝）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦盃少棒賽全國12強齊聚，B組台東縣豐田、桃園市大勇、中市力行都各有特色，豐田打擊最具壓迫性，力行、大勇實力平均。

東縣豐田以黃義傑為首，第1棒到第9棒都有長打實力，黃義傑在全國各盃賽拿過不少打擊個人獎項，身高173公分的他，還會用快達125公里的速球壓制打者，攻守都讓對手有壓迫感。

豐田還有另3位好手也值得關注，楊譁永控球能力佳，而且球速和打擊爆發力都進步，高士凱也是打擊能力穩定的打者，也能勝任三壘守備，先發打線完整是豐田的特色，上學期擁兩座冠軍。

中市力行陣容以五年級為主，六年級球員只有4位，總教練張程翔坦言，實力沒有往年好，有斷層，富邦盃都報名選拔賽沒超齡的球員，磨練經驗，看好明年發展。

力行陣中最突出的球員是江庭毅，張程翔指出，他是全能型，投手、內野、外野及捕手都會守，打擊也不錯，立德盃包辦打擊王、打點王，常常拿個人獎。賴冠廷是2號投手，投球實力不錯，變化球蠻好的。

桃縣大勇戰力平均，投手有張委誠、雷皓博扛「雙本柱」，另外吳翊睿和張均富打擊兼具速度，被總教練王宜民是為「有破壞性的打者」，林豐明及黃翔靖也能補上火力。

王宜民表示，大勇一直以來都是五年級才招生，不像其他球隊更早開始練，球齡相對短，上學期成績不像同組的豐田、力行突出，最近的竹塹盃拿亞軍，過年前調整不錯，過年後還無法明顯看出他們的狀況，但富邦盃仍將目標設定在進四強。

▲黃義傑。（圖／記者王真魚攝）