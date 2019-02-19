富邦盃少棒／台北福林鐘懷逸完投勝　最愛鈴木一朗打擊強

▲富邦盃少棒12強，台北福林鐘懷逸完投勝。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



記者顏如玉／台北報導

富邦盃台灣12強少棒大賽於19日展開，硬式組D組「南北之戰」台北福林對上台南協進，靠著鐘懷逸6局完投被敲5安送出4K沒有保送失3分自責分，最終助隊以9比5奪勝，總教練章子健表示，鐘懷逸本來實力就不錯，只可惜對自己沒信心，「但我相信經過這場比賽洗禮，他一定自信不少。」

福林與協進之戰開局就打得糾纏，不過協進投手在3局陷入亂流，單局送出7次保送，再加上石樂恩、陳子翊先後敲出深遠安打，福林單局灌進6分大局奠定勝基，協進4局後全遭到鐘懷逸送出三上三下，最終以5比9吞敗。

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章子健表示，今天表現最令他驚艷就是完投勝的鐘懷逸，「其實教練團平常對他的實力很肯定，但他對自己沒信心，面對強隊就會投得膽戰心驚，我們一直對他做心理建設，讓他知道自己需要為球隊做出貢獻，而今天他整場投下來沒什麼大狀況，我相信應該會讓他增添不少信心。」

以前總是怕被對手打爆，鐘懷逸坦言，所以自己一直不太有自信，不過經過教練的調整，而他自己也勇敢踏出去、願意克服困難後，今天這場表現就表現得「還可以」。雖然身為投手，但鐘懷逸說他更喜歡打出安打的成就感，而自己的偶像就是鈴木一朗，「因為他傳球臂力很強，打擊也很強！」