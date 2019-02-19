富邦盃少棒／展現小辣椒精神！　桃園中平無懼身材劣勢

▲富邦盃少棒12強，桃園中平球員身材較為嬌小。（圖／中華棒協提供）



記者顏如玉／台北報導

富邦盃台灣12強少棒大賽於19日展開，硬式組第三場比賽桃園中平對上南投新街，除了3局沒有得分外，中平局局得分，最終5局就以8比0獲勝，賽後總教練李國強表示，雖然這屆球員身材比較嬌小，但仍要學習第一、第二屆學長的「小辣椒」精神，要更有韌性。

中平此役面對新街，讓四位投手黃詣崴、周柏恩、張耀允、黃秉森都上場練習，僅有黃詣崴在1、2局各送出1次保送，後3局中平投手都讓新街三上三下，最終就以8比0扣倒奪勝，李國強說，「其實當初我們就設定贏的機率比較高，所以才會讓投手全都上去練練分擔局數，這樣到時候預賽第二場所有投手都還是能再上場。」

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中平過去成績都相當不錯，李國強坦言，也因此讓這屆球員壓力很大，「我們上學期的整體實力其實沒有很好，但我們就是一直努力，從錯誤中去修改、學習，經過許多比賽後，到了上學習期末有很大的進步，還能在立德盃咬住韓國投手快速的球。」

不想讓母校成績斷在自己手上，也讓球員更加努力練球，李國強說，他總是鼓勵球員要拿第一屆、第二屆的學長當榜樣，「他們的身材和這一屆的差不多嬌小，但那時學長們很有韌性，跟小辣椒一樣，非常有韌性，其實只要你態度好，大家實力都差不多，所以他們應該要更樂觀看待比賽，做給學弟看。」