富邦盃少棒／陳金鋒任大使球員搶拍照：感覺看到自己小時候

▲富邦盃少棒12強，陳金鋒擔任宣傳大使。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



記者顏如玉／台北報導

富邦盃台灣12強少棒大賽於19日點燃戰火，同時也邀請到台灣巨砲、富邦悍將副領隊陳金鋒擔任宣傳大使，為典禮揭開序幕，看到小球員努力拼搏，陳金鋒表示好像看到自己小時候，「希望大家都能盡最大的能力，在比賽中互相學習、切磋培養興趣。」

由台灣巨砲陳金鋒擊出代表活動成功順利的全壘打，宣告活動正式開始，來自全台灣12支硬式組強隊桃園市龜山國小、高雄市中正國小、臺東縣豐田國小、桃園市仁善國小、桃園市大勇國小、南投縣新街國小、桃園市中平國小、臺中市力行國小、臺北市東園國小、臺北市福林國小及新北市興穀國小等隊，將爭取台灣第一強的稱號。

請繼續往下閱讀...

陳金鋒擔任本次富邦盃少棒的宣傳大使，吸引不少小球員搶著和這位傳奇合照，讓陳金鋒笑說好像看到年輕的自己，而他也期許小球員在比賽中盡自己最大的能力發揮，且不要忘了和對手互相學習、切磋，「現在比賽越來越多，企業也願意投入贊助，我相信這對台灣棒球未來是一個很好的發展。」

本次賽事於19日在青年公園棒球場展開六天的激戰，最後兩天，除了有WIN TV的賽事直播外，為了鼓勵民眾多多進場為台灣少棒小將加油，23、24兩天現場主辦單位規劃了抽獎活動，只要上活動網頁登錄，即有機會抽中精美獎品，獎項有包含許多悍將明星球員的簽名球。另外富邦金控也在粉絲頁上募集粉絲為所有參賽球隊讚聲，同樣也提供許多豐富大獎給予參與的粉絲。