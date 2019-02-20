富邦盃少棒／開路先鋒吳翊睿4支3　助大勇8比1扣倒力行

▲富邦盃少棒12強，桃園大勇開路先鋒吳翊睿。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

富邦盃台灣12強少棒大賽第二天首戰，桃園大勇對上前一天輸給台東豐田的台中力行，靠著雷皓博4局壓制僅失1分，以及打擊發揮全場敲出10支安打，最終5局8比1奪勝，接下來將和豐田一爭唯一晉級資格。

此役大勇先攻，吳翊睿一上場就敲出三壘安，接著張均富再敲安、李俊麟滾地球率先攻下2分，接下來局局也都有得分，僅4局遭到邱宥得壓制三上三下，而力行則在3局靠著安打、失誤及野選拿下1分，最終大勇以5局8比1提前結束。

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▲桃園大勇先發雷皓博。（圖／記者顏如玉攝）



賽後大勇教練唐安表示，畢竟剛放完年假，小朋友的狀況還很難拿捏，但倒是比放假前更願意且更積極投入訓練，「其實放假前的一些盃賽我們打得不是很好，但這次前三棒、我們的主要箭頭都發揮得不錯，可能因為近期訓練都以打擊為主，投手方面還要再調整，因為要找回肌力時間比較長。」

此役第一棒吳翊睿繳出4支3，其中包含一壘、二壘、三壘安打，賽後他坦言雖然有點可惜沒有完全打擊，但主要還是希望能打出扎實安打比較重要，所以這樣的表現平自己以前的紀錄，覺得表現還不錯，「可能因為太久沒打想好好打，又找到節奏，才能有這樣的發揮。」

擔任游擊手的吳翊睿最喜歡即將引退的球星「恰恰」彭政閔，「我2013經典賽第一次看中華隊的時候，就看到他打得很好，未來我也希望到中信，希望他以後能繼續留在中信當教練！」

大勇下一場將對上豐田爭晉級資格，唐安笑說，就是盡全力打啊，「其實我這批球員就是心魔比較重，他們非常溫和，和我以往帶的球隊很不一樣，他們很乖，教練還得提醒他們不要被學弟欺負，這樣的情形有好有壞，他們只要知道狀況就會表現很成熟，但一旦不知道就會比較沒自信，所以心還是最重要。」

▲桃園大勇奪首勝。（圖／記者顏如玉攝）