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富邦盃少棒／羅世育帶後段打擊發揮　龜山狂炸17安退新街

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▲富邦盃少棒12強，桃園龜山。（圖／中華棒協提供）

▲富邦盃少棒12強，桃園龜山打擊發揮。（圖／中華棒協提供）

記者顏如玉／台北報導

富邦盃台灣12強少棒大賽第二天，硬式組C組桃園龜山對上南投新街，整場狂炸17支安打，最終4局就以19比3提前結束，教練干易哲表示第一場投打狀況都不錯，但積極程度沒有之前那麼好，球數領先才有好的攻擊，落後就還要再做調整，下一場將和中平上演「桃園內戰」。

此役龜山先攻，雖然宋翊偉首打席就獲得保送、李立威也敲安，但沒有串連攻勢無功而返，下半局新街把握龜山先發邱立璿亂流，卡里路˙曼格格首打席就敲二壘安、陳伯新再敲安率先得分。不過龜山迅速調整回來，2局上不停安打又選到3次保送灌進9分大局。

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新街雖然在3局同樣靠著卡里路˙曼格格、陳伯新安打得分，但龜山4局再度猛攻轟炸，單局9安再攻9分，最終4局就以18比3提前結束。

▲富邦盃少棒12強，南投新街，卡里路曼格格。（圖／記者顏如玉攝）

▲卡里路曼格格。（圖／記者顏如玉攝）

干易哲表示，這場比賽就以第七棒的羅世育最搶眼，在關鍵時刻總是有所表現，整場3支安打貢獻4打點，「後段棒次有正常發揮，也讓整個打線落差就不會太大，不過攻擊時機點、積極程度沒有之前那麼好，今天都是球數領先才有好的攻擊，落後的火力就沒那麼好，還需要再做調整。」

羅世育打擊實力一直相當穩定，五年級就是先發，干易哲說，不過他前陣子在心理方面卻難有突破，「其實心理方面就是要孩子自己上場調適，這是教不來的，所以我覺得台灣辦很多比賽，對小朋友在臨場反應等各方面是很大的成長，實戰經驗也會比別人多，世育也是這樣調整過來，現在進步很多。」

整場敲出4支3，羅世育說，這是自己目前為止最佳表現，而守中外野的他偶像就是同位置的陽岱鋼，「媽媽說我們是親戚，我之前回台東山上也有跟他合照過，覺得他守備很強。」

▲富邦盃少棒12強，桃園龜山，羅世育。（圖／記者顏如玉攝）

▲羅世育。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 富邦盃少棒桃園龜山南投新街2019富邦盃
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