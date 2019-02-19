杜拜女網賽／謝淑薇1日2勝　單打進16強雙打8強

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

謝淑薇19日在杜拜女網賽接力出戰單雙打賽事，單打直落二擊敗白俄羅斯選手薩諾維琪(Aliaksandra Sasnovich)晉級16強，雙打則是拿下日本組合加藤未唯和二宮真琴晉級至8強。

謝淑薇連續在卡達杜哈和杜拜兩站碰上薩諾維琪，有了上禮拜奪勝的經驗，這次戰況也沒出意外。第一盤就出現多達4個破發點兩次攻破對手發球局6比1拿下。次盤不只3個被破發點都能頂住壓力化解，同樣破發兩次在第一個賽末點就拿下。僅花了68分鐘就以6比1、6比2拿下勝利。

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單打結束稍作休息後出戰雙打賽事，和捷克選手斯特里柯娃(Barbora Strycova)合拍。首盤與加藤未唯和二宮真琴上演破發大戰，但謝淑薇和斯特里柯娃3次破發比對手多一次，6比3先拿下。第二盤戰況回穩只被破一次，更3次打破日本組合發球局，終場用了56分鐘就以6比3、6比2拿下勝利。

由於頂級賽等級的杜拜女網賽單打有64籤，因此晉級到第三輪至少確定讓謝淑薇賺進接近3萬美元的獎金。再加上去年會外賽輸球保分壓力小，排名目前估計可能回升到30名。雙打部分來到8強，只要再贏一場就有機會和詹詠然與詹皓晴上演「詹謝大戰」。